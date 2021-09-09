「台北只是還沒爆發！」防疫不同步　專家怒：看不出北市不升級理由

▲台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

記者張乃文／綜合報導

新北幼兒園群聚案目前已累計23人染疫，且基因定序為Delta，引發各界高度關注。不過，一日生活圈的雙北，各項生活連結緊密，此次疫情出現後，新北緊急說明今起至9/15不可內用，台北市則尚未宣布。對此，有專家直指「雙北一日生活圈」不是口號，雙北市根本沒資格防疫步調不同步，「真的以為台北沒有案例？只是還沒爆發而已。」

毒物學專家招名威臉書提到，新北防疫升級今起至15日不能內用，但台北市並未同步此項防疫措施，也讓他感到擔憂，「真的以為台北沒有案例？只是還沒爆發而已」他強調，前幾日不做決定，可以賴給基因定序結果沒出來，但現在結果已經出爐「難道不用從嚴辦理，謹慎處理嗎？」

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「我實在看不出來台北市不同步升級的理由！？」招名威說，目前案16160、案16158及案16145的Ct值都高，來源是哪還未知，且目前疫調未完成，「怎麼可以說切割就切割？」他直指，新北認為Ct值30以上是傳染源，但台北反而判定Ct值30以上就是二個月前殘留的，「你覺得這樣說得通嗎？」

為防堵Delta病毒擴大，新北市長侯友宜已宣布強化二級警戒、加強防疫管制，自9月9日至9月15日，餐飲業、美食街、超市、市場、夜市「禁止內用。戶外活動部分，關閉各項運動場所，包括運動中心、運動聚點、體育館；室外部分，關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場。