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林智堅拋「新竹縣市合併」是選舉考量？　綠營2理由突破盲點

▲新竹市長林智堅6日拋出縣市合併議題，縣長楊文科也贊同升格第7都。（圖／林智堅、楊文科臉書）

▲新竹市長林智堅6日拋出縣市合併議題，縣長楊文科也贊同升格第7都。（圖／林智堅、楊文科臉書）

記者陶本和／台北報導

新竹市長林智堅近日拋出新竹縣、新竹市合併「大新竹」的倡議，被國民黨立委鄭正鈐質疑是選舉考量。對此，綠營人士表示，從新竹縣市的藍綠議員席次與基本盤來看，縣市合併根本不利選舉；另外，連新竹縣長楊文科也支持，就知這個倡議不分藍綠。

民進黨8日召開的中常會上，民進黨團總召柯建銘首先向常委們說明新竹縣市的歷史淵源，而林智堅也說明了他提出合併的倡議，除了縣市過去的歷史背景、因為竹科讓新竹人口快速增加，更重要的是，新竹的半導體聚落為世界重要資產，而成為戰略城市，更是台灣經濟的引擎。

林智堅說，新竹民眾的稅收是全國第五名，達1920億，而城市治理，因為竹科橫跨縣市，面臨制度的問題；以及縣市交通、環境、都市發展的建設。

最後，林智堅也提到，新竹合併，除了竹竹生活圈、戰略經濟，也與新竹縣長楊文科是有共識。未來如果需要修法的時候，希望常委能夠給予新竹支持，讓新竹市成為國家的第七都，讓科技城市能夠繼續在國際間有更多影響力。

對此，身兼黨主席的總統蔡英文也樂見林智堅的倡議，她認為，新竹縣市確實是國家戰略產業的重鎮，樂見對於地方發展有益的倡議跟思考，但她也提醒黨內公職們，這仍是需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，這些都還需要審慎嚴謹的討論。

不過，對於林智堅拋出的大新竹倡議，讓外傳可能投入2022年新竹市長選戰的藍營立委鄭正鈐表達不滿，他認為，新竹縣市人口並不足以合併升格為直轄市，如果只談合併不談升格，理由不夠充分，甚至他質疑，林智堅是為了選舉鋪路。

對於鄭正鈐質疑「為選舉鋪路」，林智堅則強力否認，且多次強調與新竹縣長楊文科有高度共識，縣市應分進合擊尋求更多支持，早日促成縣市合併升格直轄市。

有關所謂林智堅是為選舉鋪路的說法，綠營人士表示，新竹市議員34席，民進黨僅有6席，而新竹縣36席議員，民進黨也只有2席，從選舉的基本盤來看，根本就不利於林智堅，所以根本不可能是選舉考量而推動縣市合併。

此外，綠營人士說，連楊文科都支持，這也意味著縣市合併不會對藍營帶來威脅，對林智堅也不一定是優勢，讓「為選舉鋪路」的說法不攻自破。

綠營人士指出，既然楊文科也支持「大新竹」倡議，那就代表這個倡議是不分藍綠的，且對於整個區域發展有重要意義，因此不應該從所謂派系或黨派的角度來思考。

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