　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「為單一縣市合併升格修法不妥」　陳明文：六都掏空其他縣市

▲▼陳明文評論新竹縣市合併提案，籲應一致將22縣市整併為七大直轄市。（圖／翻攝陳明文臉書）

▲嘉義縣民進黨立委陳明文。（資料照／翻攝陳明文臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅拋出「大新竹」合併升格議題，變成「第七都」，進而可分享70%的中央統籌分配稅款。英系要角、嘉義縣民進黨立委陳明文8日表示，這議題本來就是應該拿出來討論，但為了單一縣市進行修法非常不妥，更何況縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵。

陳明文表示，現在大家該探討的是行政區劃與國土規劃的問題，六都成立之後，對於非直轄市造成嚴重的衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往六都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市

陳明文稱，現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的二級政府制，部分縣市仍為鄉鎮市長民選的三級政府制，不但制度紊亂，更亦衍生權責不清的問題，建議中央政府應該重行進行整體規劃，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃，落實行政制度的統一。

陳明文強調，這個全國一致的行政區劃除了應考量經濟或產業發展功能外，更應納入國土空間規劃與區域生活圈的概念，現行的22個縣市可以依據區域生活圈重新劃分整併，透過地理位置相近或是國土利用相近的方式進行縣市整併，不僅能達成全國一致性的行政區劃，更能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展，若僅是討論單一縣市的合併升格，對台灣的未來整體發展其實沒有太多實質的意義。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
Delta殺來「雙北內用罕見不同調」！　柯文哲曝原因
「四級警戒」有多恐怖？超嚴管制條件一次看
快訊／機師確診、幼兒園群聚引恐慌　總統喊話了
快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義
璨樹強度達中颱上限！路徑南修　1狀況可能發陸警
板橋重演「萬華蟲洞」謎題！　網抖：不科學
新北+7感染源出爐！6例家戶感染　幼兒園群聚累計22例
快訊／柯文哲驚曝：Delta已進入社區　好幾個感染源存在
快訊／2確診童家長在「內湖、士林」上班　北市居隔12人
Delta進社區！陳時中曝匡列破千人「預防性隔離」原因
快訊／幼兒園群聚「密集足跡」曝　板南線、淡水信義線
北市停課指引升級！1例Delta「全校停14天」　接觸者班級
Delta入侵直接「四級警戒」？陳時中直言：無法控制會考慮
快訊／台北市不禁內用！　柯文哲籲「多外帶、少內用聚會」
快訊／北市4幼兒園+3國小「643人停課」　247名師生居隔
快訊／台中開第一槍！　只要學生被匡列全校停課
快訊／麻醉護理師花蓮足跡曝　星巴克+兆豐農場+東大門夜市全入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「難道下令河濱禁烤肉、但家裡不管？」　柯文哲：政治就是這樣假掰

NCC關注《中天亞洲台》與東方、廈門衛視合作　將請文化部表達意見

「條子鴿」酈俊睿謊言又被揭穿！　空軍：從未有「酈」姓飛行員

專家提Delta入侵「立刻四級封城」　柯文哲：乾脆在家打坐！都別出門

快訊／蔡英文樂見「新竹縣市合併」倡議　下令考量民意、法制配套

「延長居檢時間不切實際」　柯文哲：難道可能得乳癌就把乳房割掉嗎？

快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義

快訊／「知道大家忐忑」　蔡英文談疫情：一定全力防堵

中秋節可在河濱烤肉？柯文哲籲：降低聚會　在屋頂烤肉「還不是一樣」

新北+7感染源出爐6例家戶感染　幼兒園群聚總計22例確診

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

「難道下令河濱禁烤肉、但家裡不管？」　柯文哲：政治就是這樣假掰

NCC關注《中天亞洲台》與東方、廈門衛視合作　將請文化部表達意見

「條子鴿」酈俊睿謊言又被揭穿！　空軍：從未有「酈」姓飛行員

專家提Delta入侵「立刻四級封城」　柯文哲：乾脆在家打坐！都別出門

快訊／蔡英文樂見「新竹縣市合併」倡議　下令考量民意、法制配套

「延長居檢時間不切實際」　柯文哲：難道可能得乳癌就把乳房割掉嗎？

快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義

快訊／「知道大家忐忑」　蔡英文談疫情：一定全力防堵

中秋節可在河濱烤肉？柯文哲籲：降低聚會　在屋頂烤肉「還不是一樣」

新北+7感染源出爐6例家戶感染　幼兒園群聚總計22例確診

不升四級！陳時中掛保證「疫情控制相當好」　網噴飯：百姓不敢聽

更保紓困助更生人度過疫情難關「我們要的是未來！」

東奧銅牌林昀儒、鄭怡靜感恩之旅　感謝前署長何卓飛催生黃金計畫

快訊／板橋爆群聚大樓「2貓2狗被載走」　貴賓犬縮籠內垂頭害怕

「難道下令河濱禁烤肉、但家裡不管？」　柯文哲：政治就是這樣假掰

新北禁內用到9／15！五大餐飲集團配合防疫　協助已訂位者改期

台散裝航運業唯一！裕民獲「最佳企業雇主」、「最佳員工關懷」兩獎

要出門哈士奇瞇眼燦笑！　目的地飄出熟悉味道「皺眉拒下車」

疫情停業精進再出發　雲林華山農業區推出超值療癒小旅行

Delta殺來「雙北內用罕見不同調」　網驚超意外！柯文哲曝原因

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

政治熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

LIVE／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜親赴現場

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

快訊／台大麻醉師住板橋　里長：篩檢隊進駐某社區「住戶上千人」

快訊／染Delta幼兒園家長北市足跡曝光

快訊／侯友宜宣布：餐飲業、超商、夜市「停止內用」到9／15

南港某國小、幼兒園2童+3家人PCR出爐

快訊／幼兒園群聚燒第3天　新北今3校、4199人預防性停課

更多熱門

相關新聞

陳明文加碼新竹縣市合併：22縣市整併為7直轄市

陳明文加碼新竹縣市合併：22縣市整併為7直轄市

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併的主張，引起各界熱議，民進黨立委陳明文8日評論，認為為了單一縣市進行修法非常不妥，應該全國一致將22個縣市重新劃分整併為7大直轄市。

林智堅提縣市合併　謝國樑喻北北基：不分藍綠支持的主張

林智堅提縣市合併　謝國樑喻北北基：不分藍綠支持的主張

英系立委聯合聲明：政府速撥診所疫苗奬勵

英系立委聯合聲明：政府速撥診所疫苗奬勵

民進黨團贊成合併升格　樂觀修法調降門檻

民進黨團贊成合併升格　樂觀修法調降門檻

大新竹合併升格？　鄭運鵬拋「台灣全直轄市化」主張

大新竹合併升格？　鄭運鵬拋「台灣全直轄市化」主張

關鍵字：

陳明文林智堅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面