「為單一縣市合併升格修法不妥」　陳明文：六都掏空其他縣市

▲嘉義縣民進黨立委陳明文。（資料照／翻攝陳明文臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅拋出「大新竹」合併升格議題，變成「第七都」，進而可分享70%的中央統籌分配稅款。英系要角、嘉義縣民進黨立委陳明文8日表示，這議題本來就是應該拿出來討論，但為了單一縣市進行修法非常不妥，更何況縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵。

陳明文表示，現在大家該探討的是行政區劃與國土規劃的問題，六都成立之後，對於非直轄市造成嚴重的衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往六都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市。

陳明文稱，現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的二級政府制，部分縣市仍為鄉鎮市長民選的三級政府制，不但制度紊亂，更亦衍生權責不清的問題，建議中央政府應該重行進行整體規劃，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃，落實行政制度的統一。

陳明文強調，這個全國一致的行政區劃除了應考量經濟或產業發展功能外，更應納入國土空間規劃與區域生活圈的概念，現行的22個縣市可以依據區域生活圈重新劃分整併，透過地理位置相近或是國土利用相近的方式進行縣市整併，不僅能達成全國一致性的行政區劃，更能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展，若僅是討論單一縣市的合併升格，對台灣的未來整體發展其實沒有太多實質的意義。