大新竹合併升格？　鄭運鵬拋「台灣全直轄市化」主張

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出「大新竹」合併升格議題，獲得新竹縣長楊文科認同，引發熱議。桃園市的民進黨立委鄭運鵬8日透過臉書表示，他主張台灣「全直轄市化」，如此可讓預算使用、行政效率及政風完全不一樣，也可藉此將中央讓利比例降低、地方得利比例增加，這才是治本之道。

鄭運鵬說，林智堅提出縣市合併議題之後，引起很大的正面迴響，這是有治理格局、不為個人或政黨選舉利害考量的地方首長才能發揮的影響力。

鄭運鵬稱，還可連任一屆楊文科縣長也表達支持，沒有膝蓋反應提出一大堆但書條件，他也非常欽佩，如果真能加快腳步在2022大選前合併完成，相信對台灣地方治理的改革，會是很重要的里程碑。

鄭運鵬表示，他對國土規劃、地方治理的主張是，台灣小國寡民，也已經從二個直轄市升格到六個直轄市，人口佔比70%以上，三級產業的分佈、以及全國都市化的程度來評估，「合併」和「升格」未必是要強迫合在一起的概念。

鄭運鵬主張，台灣已經可以全直轄化，大家一起升格，預算使用、行政效率和政風都會完全不一樣。立法院和行政院更應該思考，藉由這一波台灣產業再度起飛的經濟格局，稅收規模不會是中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，一鼓作氣全直轄化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力財政都下放，這才是治本之道。