民進黨團贊成新竹縣市合併升格　樂觀面對修法調降門檻

▲新竹科學園區。（圖／記者施怡妏攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘表示，如果未來要啟動《地方制度法》的修法，讓升格直轄市的人口數門檻下降，民進黨團會以樂觀的態度面對，也會在這個會期好好討論。

民進黨團8日上午召開「111年度政府總預算新亮點」線上記者會，與會者包括蔡易餘、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副書記長洪申翰等人。

蔡易餘表示，對於整個大新竹共同生活圈，林智堅和新竹縣長楊文科兩位行政首長，都提出應該合併升格的呼籲，這是相當不簡單的事情，也證明因為竹科帶動的共同生活圈，在整個新竹有高度共識，如果新竹縣、市可以升格，應該有利於整體的地方發展。

蔡易餘認為，從林智堅拋出這樣的議題，可以看出整個新竹有迫切的需要，如果未來要啟動《地方制度法》第4條的修法，讓升格到直轄市的人口數門檻下降，民進黨團以樂觀的態度面對這樣的修法方向。

蔡易餘強調，合併升格確實有利於整體的地方治理，新竹縣、市如果可以合併升格為直轄市，更可以爭取到更多的統籌分配款。

不過，蔡易餘也坦言，嘉義縣、市如果只是縣市合併，可能還沒辦法到達升格的效果，也沒辦法增加統籌分配款，他反而認為可以再邀請雲林縣，一併討論「雲嘉嘉」能否合併升格，這也是一個可以思考的方向。

蔡易餘指出，台灣區域的重新調整，確實也是國家治理很重要的事情，民進黨團在這個會期也會好好討論。