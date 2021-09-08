　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團贊成新竹縣市合併升格　樂觀面對修法調降門檻

▲▼ 新竹科學園區、竹科、科技業、新竹 。（圖／記者施怡妏攝）

▲新竹科學園區。（圖／記者施怡妏攝）

記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘表示，如果未來要啟動《地方制度法》的修法，讓升格直轄市的人口數門檻下降，民進黨團會以樂觀的態度面對，也會在這個會期好好討論。

民進黨團8日上午召開「111年度政府總預算新亮點」線上記者會，與會者包括蔡易餘、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副書記長洪申翰等人。

蔡易餘表示，對於整個大新竹共同生活圈，林智堅和新竹縣長楊文科兩位行政首長，都提出應該合併升格的呼籲，這是相當不簡單的事情，也證明因為竹科帶動的共同生活圈，在整個新竹有高度共識，如果新竹縣、市可以升格，應該有利於整體的地方發展。

蔡易餘認為，從林智堅拋出這樣的議題，可以看出整個新竹有迫切的需要，如果未來要啟動《地方制度法》第4條的修法，讓升格到直轄市的人口數門檻下降，民進黨團以樂觀的態度面對這樣的修法方向。

蔡易餘強調，合併升格確實有利於整體的地方治理，新竹縣、市如果可以合併升格為直轄市，更可以爭取到更多的統籌分配款。

不過，蔡易餘也坦言，嘉義縣、市如果只是縣市合併，可能還沒辦法到達升格的效果，也沒辦法增加統籌分配款，他反而認為可以再邀請雲林縣，一併討論「雲嘉嘉」能否合併升格，這也是一個可以思考的方向。

蔡易餘指出，台灣區域的重新調整，確實也是國家治理很重要的事情，民進黨團在這個會期也會好好討論。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
24歲男打BNT慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛　肛門噴血亡
獨／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜下午1點親赴現
陳時中開告「炸鍋了」！網一片震驚：100%言論自由呢
獨／網瘋傳今本土確診破50人！指揮中心回應了
快訊／台大麻醉師住板橋！　篩檢隊進駐某社區「住戶上千人」
璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱！挑戰今年風王
快訊／長榮機師確診案！　361人二採結果出爐
台大確診麻醉師傳「突破性感染」！打過2劑疫苗仍染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團：獨裁政府時代的執政黨　最沒資格提人權改善

獨／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜下午1點親赴現場

蔡英文宣布打造「國家級農業外銷隊」　讓台灣農業走向國際

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

快訊／台大麻醉師住板橋　里長：機動篩檢隊進駐社區「住戶上千人」

民進黨團建議侯友宜邀王必勝入駐　中央地方合作共抗Delta病毒

民進黨團盤整明年總預算5大亮點　「0到6歲國家一起養」編列810億

促轉會明年編5個月預算　國民黨團批：不知養這些肥貓幹什麼？

謝長廷遭條子鴿影射耍特權　管碧玲秀一張照力挺：道德勇氣一直在

高虹安贊成新竹縣市合併　主張納連任限制「讓8年就是8年」

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

民進黨團：獨裁政府時代的執政黨　最沒資格提人權改善

獨／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜下午1點親赴現場

蔡英文宣布打造「國家級農業外銷隊」　讓台灣農業走向國際

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

快訊／台大麻醉師住板橋　里長：機動篩檢隊進駐社區「住戶上千人」

民進黨團建議侯友宜邀王必勝入駐　中央地方合作共抗Delta病毒

民進黨團盤整明年總預算5大亮點　「0到6歲國家一起養」編列810億

促轉會明年編5個月預算　國民黨團批：不知養這些肥貓幹什麼？

謝長廷遭條子鴿影射耍特權　管碧玲秀一張照力挺：道德勇氣一直在

高虹安贊成新竹縣市合併　主張納連任限制「讓8年就是8年」

快訊／桃園水槽車翻覆、雙氧水洩漏　駕駛自行脫困送醫

竹縣一私立幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

限時3天！超商祭補班日優惠　3大咖啡飲品「買1送1」

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

華山分屍案更審不判死！高院：可以對陳伯謙施以矯正治療

工商協進會9月底與美國商會座談 力促牽成BTA

日本麥當勞「神級漢堡」！Q彈濃郁口感讓她敲碗：希望台灣也賣

幼兒園群聚10幼童染疫　家長2人1室陪住專責病房「至少需耗31天」

石門、德基水庫快滿庫「放水發電！」　相當26.5萬戶家庭用電量

美網／阿里辛收退賽禮晉級4強　成為1881年以來加拿大第一人

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

政治熱門新聞

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

快訊／幼兒園群聚燒第3天　新北今3校、4199人預防性停課

南港某國小、幼兒園2童+3家人PCR出爐

與新北染疫童出遊！南港某國小生採檢出爐

快訊／台大麻醉師住板橋　里長：篩檢隊進駐某社區「住戶上千人」

幼兒園群聚　雙北近5千人停課

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

獨／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜下午1點親赴現場

五倍券政院明拍板　10月初上路

台灣民意／陳時中好感度降溫20度　侯友宜、柯文哲激增

更多熱門

相關新聞

大新竹合併升格？　鄭運鵬拋「台灣全直轄市化」主張

大新竹合併升格？　鄭運鵬拋「台灣全直轄市化」主張

新竹市長林智堅日前拋出「大新竹」合併升格議題，獲得新竹縣長楊文科認同，引發熱議。桃園市的民進黨立委鄭運鵬8日透過臉書表示，他主張台灣「全直轄市化」，如此可讓預算使用、行政效率及政風完全不一樣，也可藉此將中央讓利比例降低、地方得利比例增加，這才是治本之道。

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

柯建銘贊新竹縣市「分久必合」　誓成為七都最有特色城市

柯建銘贊新竹縣市「分久必合」　誓成為七都最有特色城市

2022竹市長誰披綠營戰袍？　鄭宏輝：民調顯示我第一

2022竹市長誰披綠營戰袍？　鄭宏輝：民調顯示我第一

關鍵字：

新竹縣市合併合併升格林智堅楊文科民進黨團蔡易餘

讀者迴響

熱門新聞

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

減肥不碰白飯？你錯了　醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面