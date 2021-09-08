林智堅喊新竹縣市合併　陳明文加碼：22縣市整併為7直轄市

▲▼陳明文評論新竹縣市合併提案，籲應一致將22縣市整併為七大直轄市。（圖／翻攝陳明文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併的主張，引起各界熱議，民進黨立委陳明文8日評論，認為為了單一縣市進行修法非常不妥，應該全國一致將22個縣市重新劃分整併為7大直轄市。

陳明文表示，這議題本來就是應該拿出來討論，但為了單一縣市進行修法非常不妥，更何況縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵。

陳明文認為，現在大家該探討的是行政區劃與國土規劃的問題，六都成立之後，對於非直轄市造成嚴重的衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往六都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市。現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的二級政府制，部分縣市仍為鄉鎮市長民選的三級政府制，不但制度紊亂，更亦衍生權責不清的問題，建議中央政府應該重行進行整體規劃，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃，落實行政制度的統一。

陳明文強調，這個全國一致的行政區劃除了應考量經濟或產業發展功能外，更應納入國土空間規劃與區域生活圈的概念，現行的22個縣市可以依據區域生活圈重新劃分整併為7大直轄市，整併後就會變成北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、花東、澎金馬等七都。

陳明文表示，透過這種地理位置相近或是國土利用相近的方式進行縣市整併，不僅能達成全國一致性的行政區劃，更能拉近城鄉之間的落差，帶動台灣全面的發展。若僅是討論單一縣市的合併升格，對台灣的未來整體發展其實沒有太多實質的意義。