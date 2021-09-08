中興大學產學聯盟新發現　茶飢素減緩神經退化！普洱漱口水防蛀牙

▲中興大學生物科技學研究所教授曾至正（左） 。（圖／中興大學提供）

記者白珈陽／台中報導

由中興大學生物科技學研究所教授曾至正主持的製茶產學聯盟，串聯國內60多家製茶與生技業者形成產業鏈，經團隊研究發現青心烏龍與四季春具有「茶肌素」，證實可助於代謝、增肌、減緩神經退化，同時證實普洱茶湯可防止蛀牙，並依此研發「熷茶普洱漱口水」、「自然農法熷茶粉」等生技產品。中興大學今日舉辦新品發表會，校長薛富盛表示，盼相關產品能替台灣茶產業開出新道路。

曾至正表示，自古以來茶湯常被用來漱口防止蛀牙，坊間流傳的經驗認為普洱茶效果較烏龍茶好。類似烏龍茶湯富含咖啡因與兒茶素，普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧－消脂素（strictinin）。

曾至正說，蛀牙菌侵蝕牙齒須先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。

▲▼ 中興大學今日舉辦新品發表會 。（圖／中興大學提供）

據此成果，製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，執行經濟部科技研究發展專案，協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選十餘家聯盟成員的50多個普洱茶餅之消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。

另一項創新產品為自然農法熷茶粉，研究團隊先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素（teaghrelin），此成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」（ghrelin），結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。近年來，飢餓素被證實可以促進肌肉生長、減緩神經退化相關疾病，如帕金斯症、阿茲海默症。

曾至正說，目前台灣大多數的茶園有使用農藥，茶農面對產量的現實經濟壓力，很難以「愛護土地、友善環境」的口號來說服他們放棄施用農藥。然而過去20餘年來，還是有少數有理想的茶農以自然農法友善耕作，堅持不用農藥，逐漸走出一片天，已達到量產提供大眾市場需求的規模，他認為這是台灣具國際競爭力的一項資產，盼為台灣茶產業開出一條新路。

▲▼曾至正主持的製茶產學聯盟，串聯國內60多家製茶與生技業者形成產業鏈。（圖／中興大學提供）

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