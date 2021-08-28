嚴防疫！中興大學開學後前3周線上教學　中秋效應+大學群眾高風險

▲中興大學考量疫情變化，9月15日至10月3日採線上教學。（圖／中興大學臉書）

記者鄧木卿／台中報導

國內大學將在9月15日左右起陸續開學，教育部已授權各校自行評估疫情，彈性上課，中興大學考量開學後3天即為中秋連假4天，勢必會增加密集性人潮跨區移動及群聚等風險，此外，根據相關流行病學調查，大學以上學生族群染疫風險高於高中以下學生族群，因此為維護校園安全並觀察疫情之變化，9月15日至10月3日全部課程實施線上教學演練。

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▲中興大學考量疫情變化，9月15日至10月3日採線上教學。（圖／中興大學臉書）

中興大學表示，依教育部台教高通字第1090050843號函及台教高通字第1090061444號函，學校得持續評估疫情狀況，彈性進行全校、全院或全系(所)之授課防疫演練，並由學校督導辦理即可，無須報送教育部同意，以即時因應疫情處理。

校內「傳染病緊急應變工作小組」在第10次會議決議，依近期疫情狀況，並考量本校學生來自全台各地，共同科目、通識及部分選修科目均採跑堂方式進行，加上學生於校外之住宿環境不易掌握，且開學後三日即為中秋連假4天（9/18-9/21），勢必會增加密集性人潮跨區移動及群聚等風險。

另相關流行病學調查亦顯示大學以上學生族群染疫風險高於高中以下學生族群，故為維護校園安全並觀察疫情之變化，於9月15日至10月3日全部課程實施線上教學演練，亦利於師生（含新進教師、新生等）熟悉校內線上學習工具。

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