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興大校友總會挺南投醫護抗疫　捐贈部立南投醫院血氧機和熬米粥

▲興大校友總會捐血氧機及熬米粥，感謝南投醫院辛苦抗疫。（圖／部立南投醫院提供）

▲興大校友總會捐血氧機及熬米粥，感謝南投醫院辛苦抗疫。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

中興大學於今年3月底，與部立南投醫院及草屯療養院分別簽署學術交流與技術合作協議，共同積極朝向多元培育醫學人才，擴展教學研究能量，提升醫療品質；另有感於醫護對於防疫的貢獻，興大校友會特地捐贈100台血氧機及120瓶熬米粥，一起挺醫護、抗疫情、顧台灣。

中興大學今天總動員，校長薛富盛、主秘林金賢、企管系系友會理事長王國雄和常務理事林澤輝、校友總會顧問郭旭英及秘書長楊木榮，下午一起前進部立南投醫院，將血氧機和熬米粥送交院長洪弘昌，草屯療養院長藍祚鴻也到場參與捐贈儀式。

興大校友總會表示，新冠肺炎確診患者有時活動與反應皆正常，但測量後發現其血氧濃度遠低於正常質，嚴重可能會危及生命，血氧機可協助即時監測患者血液含氧量；另熬米粥則是由興大獸醫系校友郭旭英所研發，採用產銷履歷稻米及五穀雜糧慢火熬成飲品，防疫期間已捐贈不少醫療單位，提供醫護人員工作繁忙時或防護設備不便穿脫時，可迅速方便地補充營養。

洪弘昌指出，南投醫院是傳染病應變醫院，擔起南投縣防疫第一線，特別感謝中興大學及興大校友的支持，讓南投醫院得以提供民眾更完善的服務，帶領大家一同抗疫。
 

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