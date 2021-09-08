Delta入侵社區和校園！急診醫嘆「最糟糕的事發生」：應立即升三級





▲謝宗學建議，應該立即升為三級警戒，防堵疫情擴散。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北幼兒園群聚案件擴大，幼童、教師和家長累計全案已23人確診，指揮中心公布基因定序結果為Delta變異株。兒童急診科醫師謝宗學擔憂表示，「很遺憾，最糟糕的結果發生了！」雖然台灣終究得面對Delta病毒，但來的速度比預期中還早，建議中央應立即升為三級警戒。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學稍早在臉書發文，「不明感染源的Delta變異株確定入侵社區和校園」，他坦言，這是很早就知道的事實，不管邊境管控再怎麼嚴格，台灣終究還是得面對Delta變異株的入侵，「來的比預期中早很多」。

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以單純防疫角度來看，謝宗學建議，「理論上，現在應該立即提高疫情警戒至三級以上一段時間，儘量阻斷傳染力超高的Delta變異株在社區中的隱形傳播鏈」，不過，若考量到經濟民生的問題，「毫無疑問是艱難的抉擇」。

▲新北幼兒園群聚累積23人確診，已有10人驗出Delta變異株。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，謝宗學昨日就指出，如果幼兒園確定是Delta變異株，且和長榮機師基因序列不同，「這是最嚴重的情境」，表示Delta變異株早就經過不同管道入侵社區，有多點不明原因感染源潛伏，「社區處於大規模疫情爆發邊緣」，應要重回區域三級疫情警戒，遏止疫情持續擴散。

對此，網友們都感到很擔憂，「老樣子，戴口罩， 勤洗手」、「孩子們，準備回家上課了」、「這是您說的第三種情況 ，最糟的那種」、「與病毒共存是趨勢，現階段除了注射疫苗，還要做好自己的健康管理」、「今天還看到八大抗議的新聞，CDC真是兩難啊」。

本站稍早報導《幼兒園群聚增至23人「不考慮升三級」！陳時中：除非符合2條件》，指揮中心指揮官陳時中表示，現在看起來控制得非常好，除非有出現新一波疫情或者這一波無法控制的話，才會考慮升級，「不過目前沒有做這樣的考慮」，希望大家能一起努力控制疫情。