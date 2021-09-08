屏東守住疫情「雙北卻不行？」　他揭關鍵2原因：首都圈辦不到





▲ 新北幼兒園群聚感染累計已有16人確診，其中10人為幼童。圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北幼兒園爆出有16人確診，外界也擔心會不會是Delta印度變種病毒，而基因定序結果預計今天（8日）出爐，不少人都擔心，好不容易趨緩的疫情會再次爆發，一名網友表示，屏東跟桃園都經歷過Delta病毒拜訪，但後來都成功守住，「為何雙北做不到？」有人分析出關鍵2原因。

原PO在PTT發文，屏東以及桃園都曾傳出有Delta病毒拜訪，後來都成功守住把門關上，反觀新北，看起來就要爆了，「到底屏東跟桃園是做了什麼特別的措施，什麼地方跟雙北做的不一樣，才能成功關門呢？到底差別是什麼？」

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▲網友分析主要原因。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友討論，「屏東人少」、「覺得跟捷運有關」、「密度問題」、「屏東人口密度和雙北人口密度要不要看一下」、「屏東封村、關店、食物配給、全村打疫苗」、「當時還直接幫屏東村民全打疫苗」、「你拿枋山跟板橋人口密度來比」。

其中一名網友分析，屏東當時爆發時「封村+全村打疫苗」，雖然當時有居民抗議，但是聲音太小，「楓港和善餘兩村封4天，影響人口大概2000人」，但反觀雙北，「你隨便封一個里試試看，特別是板橋中和萬華這邊，隨便一個里都7000人起跳，而且住商混合交錯，人口來來去去，相互經過、上班，怎麼封？世界各國也都是首都圈疫情最嚴重，你不太可能封，除非採取極權手段」。