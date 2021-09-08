國外機場解封全員不設防！機組員染疫風險高　工會籲比照「奧運模式」

▲海外機場解封包括地勤人員、旅客多不配戴口罩。圖為阿姆斯特丹機場櫃檯。（圖／機師工會提供）

記者許維寧／台北報導

日前長榮航空三名機師於接種兩劑疫苗後仍遭「突破性感染」，桃園市機師職業工會日前便指出，不少歐美國家機場外站已解封，台灣機組員恐於執勤停留國外機場時受感染。對此，機師工會今天（9/8）再提出三點建言，呼籲指揮中心能參考「奧運模式」，由指揮中心防疫官員稽核外站防疫流程，並根據外站解封後情況重新評估、提出策略。

長榮航空三名機師日前遭突破性感染，經指揮中心確認後證實均感染Delta病毒。機師工會表示，三名確診機師均屬飛航執勤期間停留、往返國外機場外站而遭傳染的「職災」案例。指揮中心日前已表明，即便打完兩劑疫苗，抗體檢測亦顯示具有保護力，但機組員仍然可能感染到Delta病毒。

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機師工會表示，美歐各國機場外站已解封，防疫層級大幅降低，上週陸續聯繫停留於外站的組員，並拍攝各地機場外站解封狀態，已蒐集包括美國芝加哥、安哥拉治、荷蘭阿姆斯特丹等地，從旅客、機場裝卸貨人員、機艙內清潔人員、接駁車駕駛、旅館櫃檯等，都未配戴口罩。

機師工會指出，國外機場外站不設防，而國內機組員施打兩劑疫苗又無法免於感染Delta病毒，現階段職災染疫風險只能由頻繁執勤的機師單獨承擔。目前指揮中心仍允許航空公司得以在長程航班機師檢疫期間，配合公司需求隨時提前中斷檢疫再度派飛執勤，機組員日後恐怕仍會成為Delta病毒破口。

對此，機師工會呼籲指揮中心，盼能於最短時間內參考「奧運模式」，由指揮中心派出防疫官員監視並稽核外站防疫流程，並根據外站解封後情況與風險重新評估，儘速提出有效降低機組員出入外站再遭感染風險的政策。再者，也建議於機組員檢疫期間，不得再次派飛、執勤。若未能落實上述兩項防疫政策，且又沒有更近一步防範Delta病毒的方式，則應考慮讓長程航班機組員，返台後檢疫隔離天數比照一般旅客14天規定。

▲歐美國家少見旅客配戴口罩。圖為芝加哥某旅館飯店櫃檯。（圖／機師工會提供）

▲芝加哥機場接駁車不見相關防疫設施。（圖／機師工會提供）