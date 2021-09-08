有一例Delta就直上「四級警戒」　醫推2策略應戰：才能擋住病毒

▲潘建志醫師認為，只要有一例Delta本土病例，就應該直接升四級警戒。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北幼兒園疫情擴大至16人確診，包括老師、家長和學童都中鏢；指揮中心7日更指出種種跡象都傾向Delta變異株，引發國人憂心，精神科醫師潘建志就建議，可以參考紐西蘭的防疫策略，只要有一例確診是Delta病毒，隔天就進入四級封城，「排除反對的聲音，直上四級，限制移動，不讓病毒擴散」。

醫師潘建志在粉專發文，紐西蘭在8月17日確診確診第一例Delta本土案例，隔天就進入四級封城，至今，20天內的確診最高84人，昨日已降至21人，紐西蘭應對Delta的策略，和屏東，中國類似，「電光火石，分區四級。爭取時間，狂打疫苗」。

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醫師解釋，電光火石是領導人的決斷力，「最短的時間排除反對的聲音，直上四級警戒，限制移動，不再讓Delta病毒擴散到別的地區」。他攤出數據指出，紐西蘭高強度的警戒等級，雖然暫時是不方便，「但警戒持續時間較短，確診死亡人數較少，而且最後清零解封」，而疫情爆發以來，紐西蘭也才升四級兩次而已。

▲紐西蘭社交距離宣導告示。（圖／路透）

反觀台灣，拖了好幾天才上「溫柔三級警戒」，醫師指出，工作不停，最後確診數，死亡數，死亡率都比紐西蘭表現差，「2.5個月後只是降二級，拖很久也沒有清零，紐西蘭在Delta進來之前，已經和本土佳玲妹同居了六個月」。

醫師認為紐西蘭的防疫措施絕對值得參考，「紐西蘭打一劑疫苗是54%，兩劑28%。比台灣的一劑疫苗是44%，兩劑4%要好一點，理論上台灣要採取比紐西蘭更激進的封城策略才能擋住Delta。四級多爭取時間，狂打疫苗。疫苗擋不住Delta傳染，但少死一條人命就很值得」。

對於Delta病毒來勢洶洶，醫師表示「這次R0值高到6-8的Delta攻來，台灣再以三級警戒應對顯然不夠，應該部份地區快速升四級，長痛不如短痛」。此外，醫生還透露，紐西蘭人在聽到台灣上次那段「看好了全世界，我只示範一次，如何在兩個星期內解除三級」，笑到躺在地上抱著肚子喊好痛。