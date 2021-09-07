急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒

▲謝宗學醫師歸納了「新北幼兒園群聚」3種情境，其中有2種需要考慮重回3級。（圖／記者陳以昇攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣疫情再度進入緊張狀態，先後出現「長榮機師群聚事件」與「新北幼兒園」群聚事件，對此兒童急診科醫師謝宗學在臉書發文分析，「長榮機師群聚事件」相對不擔心，但是「新北幼兒園群聚」就沒這麼樂觀，在病毒基因定序確定後，可以推測有3種情境發生，其中有2種必須考慮重回三級警戒的狀態。

謝宗學醫師在臉書發文指出，幼兒園老師 8/27 有症狀，8/30 出現嗅味覺異常，單就症狀來看是 Alpha 變異株的機率較大，但在基因定序結果出來前，無法完全排除 Delta 變異株，因此歸納由輕度到嚴重3種情境。

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1. 確定是 Alpha 變異株：

是過去 3 個多月造成台灣疫情的元兇，表示雙北市有潛在感染源，依照現有的防疫措施確實執行即可，這是最容易控制疫情的情境。

2. 確定是 Delta 變異株，且和長榮機師基因序列相同：

雖然是已知感染源，但證明長榮機師帶來的 Delta 變異株不但進入社區，還造成複數社區群聚疫情，必須確實疫調、擴大匡列和篩檢範圍，可以考慮重回三級疫情警戒。

3. 確定是 Delta 變異株，和長榮機師基因序列不同：

這是最嚴重的情境，表示 Delta 變異株早就經過不同管道入侵社區，有多點不明原因感染源潛伏，社區處於大規模疫情爆發邊緣，應要重回區域三級疫情警戒，遏止疫情持續擴散。

▲謝宗學醫師呼籲，盡量不要往雙北、桃園移動。（圖／記者呂佳賢攝）



謝宗學醫師呼籲，目前疫情趨勢集中在雙北和桃園，建議居住在其他縣市的民眾若非絕對需要，不要前往雙北、桃園旅遊、洽公、省親，也拜託居住在雙北和桃園的民眾，在疫情得到控制前，盡量不要移動到其他縣市

謝宗學醫師說，事實上，對於新北幼兒園群聚事件的後續發展，真的很擔心和焦慮，希望疫情可以順利控制住，讓孩子繼續到學校上課，遠距教學那段日子是不願意再次回想的惡夢。

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