　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒

▲▼新北某幼兒園一名教師、8幼童確診，《ETtoday新聞雲》直擊現場。（圖／記者陳以昇攝）

▲謝宗學醫師歸納了「新北幼兒園群聚」3種情境，其中有2種需要考慮重回3級。（圖／記者陳以昇攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣疫情再度進入緊張狀態，先後出現「長榮機師群聚事件」與「新北幼兒園」群聚事件，對此兒童急診科醫師謝宗學在臉書發文分析，「長榮機師群聚事件」相對不擔心，但是「新北幼兒園群聚」就沒這麼樂觀，在病毒基因定序確定後，可以推測有3種情境發生，其中有2種必須考慮重回三級警戒的狀態。

謝宗學醫師在臉書發文指出，幼兒園老師 8/27 有症狀，8/30 出現嗅味覺異常，單就症狀來看是 Alpha 變異株的機率較大，但在基因定序結果出來前，無法完全排除 Delta 變異株，因此歸納由輕度到嚴重3種情境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 確定是 Alpha 變異株：

是過去 3 個多月造成台灣疫情的元兇，表示雙北市有潛在感染源，依照現有的防疫措施確實執行即可，這是最容易控制疫情的情境。

2. 確定是 Delta 變異株，且和長榮機師基因序列相同：

雖然是已知感染源，但證明長榮機師帶來的 Delta 變異株不但進入社區，還造成複數社區群聚疫情，必須確實疫調、擴大匡列和篩檢範圍，可以考慮重回三級疫情警戒。

3. 確定是 Delta 變異株，和長榮機師基因序列不同：

這是最嚴重的情境，表示 Delta 變異株早就經過不同管道入侵社區，有多點不明原因感染源潛伏，社區處於大規模疫情爆發邊緣，應要重回區域三級疫情警戒，遏止疫情持續擴散。

▲▼新北江翠大型篩檢站人潮少。（圖／記者呂佳賢攝）

▲謝宗學醫師呼籲，盡量不要往雙北、桃園移動。（圖／記者呂佳賢攝）

謝宗學醫師呼籲，目前疫情趨勢集中在雙北和桃園，建議居住在其他縣市的民眾若非絕對需要，不要前往雙北、桃園旅遊、洽公、省親，也拜託居住在雙北和桃園的民眾，在疫情得到控制前，盡量不要移動到其他縣市

謝宗學醫師說，事實上，對於新北幼兒園群聚事件的後續發展，真的很擔心和焦慮，希望疫情可以順利控制住，讓孩子繼續到學校上課，遠距教學那段日子是不願意再次回想的惡夢。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
「灰白屎拉半年」！他暴瘦7KG慘罹癌　醫嘆：大多半年內走掉
「定食8」彰化店結束14年營業！網哭喊：回憶沒了
北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離
不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」
快訊／侯友宜急邀18家醫院因應Delta　下令急救責任醫院全
快訊／幼兒園群聚延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR
北市中秋節能不能烤肉？柯文哲說話了
新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「邊境嚴管」後首位表演專案通過！法國音樂家14+7來台演出

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒

北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR　送檢疫所隔離

台灣畫家梁丹丰病逝享壽86歲　學生悼：我們的航空母艦⋯永眠了

不斷更新／16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

網購族福利？先買後付款「BNPL」趨勢興起　免開卡就能用

快訊／中秋「戶外禁烤令」再多1縣市！家戶烤肉有限制

高雄9／23校園集中開打BNT　粗估施打率7成！星期五接種最熱門

快訊／疫情燒不停！彰化師大緊急宣布：開學後3周改線上教學

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

失聰英國蹲獵犬患「分離焦慮症」 主人溫柔碰額頭安撫互動超有愛

「邊境嚴管」後首位表演專案通過！法國音樂家14+7來台演出

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒

北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR　送檢疫所隔離

台灣畫家梁丹丰病逝享壽86歲　學生悼：我們的航空母艦⋯永眠了

不斷更新／16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

網購族福利？先買後付款「BNPL」趨勢興起　免開卡就能用

快訊／中秋「戶外禁烤令」再多1縣市！家戶烤肉有限制

高雄9／23校園集中開打BNT　粗估施打率7成！星期五接種最熱門

快訊／疫情燒不停！彰化師大緊急宣布：開學後3周改線上教學

林安可炸裂江少慶　統一4比1領先富邦

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

台提醒「中國承諾華而不實」　國台辦：民進黨當局離間生事、不自量力

《糖果人》男主角「傷口腐爛擴散」！花4小時化妝呈現效果

東森購物前八月每股賺11.31元　穩坐國內獲利第二高電商寶座

陽岱鋼本季一軍首打席終於亮相　代打敲滾地球

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

有影片！Xperia 5 III售價近3萬、9月10日預購、設計解密看這篇

兒自閉過動又有妥瑞症　她牽孩子下跪道歉：沒有人生下來就想被討厭

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

陳時中：若新北疫情未控制　不排除全國升3級警戒

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

快訊／今增8例本土、4境外！

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

侯友宜喊話「該升級就升級」　陳時中回應了

新北幼兒園確診者　到過蘇澳、羅東

即／幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

即／新北幼兒園確診個案苗栗足跡：拱天宮、小七

更多熱門

相關新聞

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR

新北幼兒園爆出有15人確診，確診者足跡不僅涉及苗栗，彰化也有匡列接觸者。台中市也新增匡列1例接觸者，為染疫幼兒的阿公。據悉阿公北上看孫，孫確診後遭匡列，採檢後已入住集中檢疫所，結果明天公布。衛生局也強調，該案接觸地點為新北市，確診個案無台中市足跡。

「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

900萬人等不到第二劑　國民黨：BNT應開放高風險族群優先混打

900萬人等不到第二劑　國民黨：BNT應開放高風險族群優先混打

快訊／中秋「戶外禁烤令」再多1縣市！家戶烤肉有限制

快訊／中秋「戶外禁烤令」再多1縣市！家戶烤肉有限制

新北幼兒園爆群聚　蔡英文提兩重點呼籲「嚴守防疫指引」

新北幼兒園爆群聚　蔡英文提兩重點呼籲「嚴守防疫指引」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染幼兒園Dr. E謝宗學

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面