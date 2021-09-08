　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

秋節前夕送庇護月餅　身心障職訓班學員足感心！

▲「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」舉行開訓典禮，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」舉行開訓典禮，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情趨緩下台南市政府勞工局委託社團法人中華職訓教育發展協會辦理「2021年度農業藝術類身心障礙者職業訓練－多元服飾織品拼貼縫製培訓班」，8日舉行開訓典禮，恢復實體訓練課程，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。

▲「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」舉行開訓典禮，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長一方面鼓勵學員認真學習，一方面也祝福學員有個美好的中秋佳節，同時也提醒務必遵守政府相關防疫規定。

▲「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」舉行開訓典禮，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，受到疫情影響，今年職訓班全面延班多月，他感謝所有市民齊心努力配合防疫政策使得疫情趨緩，才能順利復課。他也謝謝社團法人中華職訓教育發展協會執行長陳英玉，遵循勞動部訂定的「職業訓練因應COVID-19防疫管理指引」規定，除了「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」身障職訓專班順利開課，其他「美髮快剪設計實務班」、「服飾製版車縫實務班」等3班失業者職訓班也都陸續復課，他也一一到場幫所有學員加油打氣，勉勵所有參訓學員把握學習機會，同時要確實做好防疫工作，充實自我習一技之長提升就業技能。

▲「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」舉行開訓典禮，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局表示，在疫情警戒第2級期間，恢復實體上課實屬不易，學習過程可能造成一些不方便，但務必遵守戴好口罩及面罩，保持安全距離，落實相關防疫措施。另請訓練單位遵循職業訓練防疫指引相關規定，每日填自我查檢表，以提供學員一個安全學習的環境。

▲「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」舉行開訓典禮，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局就業促進科指出，今年台南市身障職訓專班共14班，已陸續開辦8班提供135位身障朋友參訓，希望在疫情當下能讓身障朋友學習不中斷， 有心想要習得一技之長的身障朋友們，請速把握機會報名參訓！

「中秋好禮」＊維多麗亞酒廣式月餅提貨券

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
Delta殺來「雙北內用罕見不同調」！　柯文哲曝原因
「四級警戒」有多恐怖？超嚴管制條件一次看
快訊／機師確診、幼兒園群聚引恐慌　總統喊話了
快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義
璨樹強度達中颱上限！路徑南修　1狀況可能發陸警
板橋重演「萬華蟲洞」謎題！　網抖：不科學
新北+7感染源出爐！6例家戶感染　幼兒園群聚累計22例
快訊／柯文哲驚曝：Delta已進入社區　好幾個感染源存在
快訊／2確診童家長在「內湖、士林」上班　北市居隔12人
Delta進社區！陳時中曝匡列破千人「預防性隔離」原因
快訊／幼兒園群聚「密集足跡」曝　板南線、淡水信義線
北市停課指引升級！1例Delta「全校停14天」　接觸者班級
Delta入侵直接「四級警戒」？陳時中直言：無法控制會考慮
快訊／台北市不禁內用！　柯文哲籲「多外帶、少內用聚會」
快訊／北市4幼兒園+3國小「643人停課」　247名師生居隔
快訊／台中開第一槍！　只要學生被匡列全校停課
快訊／麻醉護理師花蓮足跡曝　星巴克+兆豐農場+東大門夜市全入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園13萬國高中生BNT疫苗施打專案　鄭文燦：已發通知書

配合改作「集中檢疫所」　萬里薆悅酒店野柳館：絕非營利考量

雲林縣運會破紀錄　每項頒5千獎勵金！北辰國小最大贏家

琉球迎王平安祭典「王船進水典禮」　配合防疫縮小規模

秋節前夕送庇護月餅　身心障職訓班學員足感心！

南投近億重陽敬老禮金發放　增匯款領取防群聚

快速產生結果！門諾打造PCR實驗室　提升檢驗量能

獅子內文村6長輩臥床需紙尿褲　枋警主動找善心人士捐贈揪感恩

鐵路地下化半拆戶點交聲援學生到場關心　南警戒護過程平和

台南市永康傳住宅火警　1人煙嗆預防性送醫

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

桃園13萬國高中生BNT疫苗施打專案　鄭文燦：已發通知書

配合改作「集中檢疫所」　萬里薆悅酒店野柳館：絕非營利考量

雲林縣運會破紀錄　每項頒5千獎勵金！北辰國小最大贏家

琉球迎王平安祭典「王船進水典禮」　配合防疫縮小規模

秋節前夕送庇護月餅　身心障職訓班學員足感心！

南投近億重陽敬老禮金發放　增匯款領取防群聚

快速產生結果！門諾打造PCR實驗室　提升檢驗量能

獅子內文村6長輩臥床需紙尿褲　枋警主動找善心人士捐贈揪感恩

鐵路地下化半拆戶點交聲援學生到場關心　南警戒護過程平和

台南市永康傳住宅火警　1人煙嗆預防性送醫

26歲妹倒垃圾！下秒「露底褲」慘被男鄰居看光　原因超尷尬

不升四級！陳時中掛保證「疫情控制相當好」　網噴飯：百姓不敢聽

更保紓困助更生人度過疫情難關「我們要的是未來！」

東奧銅牌林昀儒、鄭怡靜感恩之旅　感謝前署長何卓飛催生黃金計畫

快訊／板橋爆群聚大樓「2貓2狗被載走」　貴賓犬縮籠內垂頭害怕

「難道下令河濱禁烤肉、但家裡不管？」　柯文哲：政治就是這樣假掰

新北禁內用到9／15！五大餐飲集團配合防疫　協助已訂位者改期

台散裝航運業唯一！裕民獲「最佳企業雇主」、「最佳員工關懷」兩獎

要出門哈士奇瞇眼燦笑！　目的地飄出熟悉味道「皺眉拒下車」

疫情停業精進再出發　雲林華山農業區推出超值療癒小旅行

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

快訊／台南新化工廠火警　濃煙竄天搶救中

新北徵用薆悅酒店野柳館　作為集中檢疫所

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

毒蟲缺錢買毒偷果園電線變賣

桃園、新北人口互動高　落實防疫規範

基隆65校2萬學生符合資格　醫師將入校施打BNT

花蓮釋出返鄉專車票　防疫保留座位8日開賣

台南市永康傳住宅火警1人送醫

鐵路地下化半拆戶點交過程平和

更多熱門

相關新聞

花蓮發放秋節物資　首站南區3300包白米助弱勢

花蓮發放秋節物資　首站南區3300包白米助弱勢

幸福花蓮中秋生活物資發放7日在南區登場，適逢節氣的白露，氣溫將逐漸降低，縣長徐榛蔚關心民眾，偕社會處長陳加富、富里鄉長陳榮光、玉里鎮長蔡秋龍、卓溪鄉長呂必賢、瑞穗鄉長陳進光等人傾聽民瘼並發放物資，今日共計發放3300份物資，活動場面溫馨。

亞航暖心購庇護月餅

亞航暖心購庇護月餅

58歲女會計職訓變身手工皂達人

58歲女會計職訓變身手工皂達人

幫過逝父親圓夢　林家姊弟捐贈復康巴士

幫過逝父親圓夢　林家姊弟捐贈復康巴士

社福中秋禮盒銷量掉7成　唐寶寶：是不是做得不夠好

社福中秋禮盒銷量掉7成　唐寶寶：是不是做得不夠好

關鍵字：

秋節前夕庇護月餅身障職訓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面