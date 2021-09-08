秋節前夕送庇護月餅　身心障職訓班學員足感心！

▲「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」舉行開訓典禮，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情趨緩下台南市政府勞工局委託社團法人中華職訓教育發展協會辦理「2021年度農業藝術類身心障礙者職業訓練－多元服飾織品拼貼縫製培訓班」，8日舉行開訓典禮，恢復實體訓練課程，勞工局局長王鑫基，特代表市長帶月餅致贈給學員。

王鑫基局長一方面鼓勵學員認真學習，一方面也祝福學員有個美好的中秋佳節，同時也提醒務必遵守政府相關防疫規定。

勞工局局長王鑫基表示，受到疫情影響，今年職訓班全面延班多月，他感謝所有市民齊心努力配合防疫政策使得疫情趨緩，才能順利復課。他也謝謝社團法人中華職訓教育發展協會執行長陳英玉，遵循勞動部訂定的「職業訓練因應COVID-19防疫管理指引」規定，除了「多元服飾織品拼貼縫製培訓班」身障職訓專班順利開課，其他「美髮快剪設計實務班」、「服飾製版車縫實務班」等3班失業者職訓班也都陸續復課，他也一一到場幫所有學員加油打氣，勉勵所有參訓學員把握學習機會，同時要確實做好防疫工作，充實自我習一技之長提升就業技能。

勞工局表示，在疫情警戒第2級期間，恢復實體上課實屬不易，學習過程可能造成一些不方便，但務必遵守戴好口罩及面罩，保持安全距離，落實相關防疫措施。另請訓練單位遵循職業訓練防疫指引相關規定，每日填自我查檢表，以提供學員一個安全學習的環境。

勞工局就業促進科指出，今年台南市身障職訓專班共14班，已陸續開辦8班提供135位身障朋友參訓，希望在疫情當下能讓身障朋友學習不中斷， 有心想要習得一技之長的身障朋友們，請速把握機會報名參訓！

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