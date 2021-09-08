陳時中「會考慮升級！」　四級警戒有多恐怖？超嚴管制條件曝光

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《Delta入侵直上「四級警戒」？陳時中：無法控制會考慮升級》，有醫師建議，參考紐西蘭的防疫策略，只要有一例確診是Delta病毒，隔天就進入四級封城。指揮官陳時中回應，若有更新一波疫情，或這波無法控制，會考慮升級。不過，回顧上波本土疫情，光是三級警戒就已讓許多人崩潰，那四級管制究竟是怎麼樣？

▲三級警戒時，台北就已是空城，遑論升上四級警戒，路上肯定一片死寂。（圖／記者湯興漢攝）

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新北幼兒園疫情擴大，指揮中心公布基因定序結果為Delta變異株，在此之前有精神科醫師建議，參考紐西蘭的防疫策略，只要有一例確診是Delta病毒，隔天就進入四級封城。

陳時中今（8）日下午疫情記者會上回應，紐西蘭有他們的作法，而台灣有台灣的作法，「現在控制得相當得好」，但若有更新一波疫情，「或這一波無法控制考慮會升級」，不過目前仍希望經過大家努力，一起把它控制住。

▲疫情警戒標準及因應事項。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

本站日前也曾報導《上波爆發求封城 這次「贊成立刻4級2周？」鄉民搖頭了：有用嗎》，如今台灣好不容易從三級警戒降回二級，卻又面臨Delta感染擴散的危機。就有網友再度發起類似討論「大家贊成立刻封四級14-21天嗎？」不過，台灣畢竟從未發生升至四級警戒的情況，那到底四級警戒在管制什麼？

據指揮中心5月11日發布的「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」，四級警戒標準為「本土病例數快速增加（14天內平均每日確診100例以上），且一半以上找不到傳染鏈」，因應事項則為「非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩+社交距離」、「家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩」。

另外，還要停止所有聚會活動，「除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課」。最後還有「針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或是縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線，管制人員出入，民眾留在家中不外出」。