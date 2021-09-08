Delta殺來「雙北內用罕見不同調」　網驚超意外！柯文哲曝原因

▲北市餐廳仍可繼續內用，但柯文哲鼓勵大家外帶！（圖／ETtoday直播）



網搜小組／劉維榛報導

新北幼兒園群聚延燒，目前累計23人確診，其中有10例基因定序為Delta病毒株，新北市長侯友宜下令，餐飲業、超商、夜市「禁止內用」到9月15日。不過，視為生活圈共同體的北市，卻依舊開放餐廳內用，消息曝光後，網友驚呆回應「北市不跟進，真意外！」

今（8）日本土新增7例，全都在新北市，其中有6例都在新北某社區大樓，與幼兒園群聚相關。為了防堵Delta肆虐，侯友宜緊急宣布，9/9至9/15，餐飲業、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲之場所一律外帶，禁止內用。

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不過北市卻沒有跟進限制內用，北市柯文哲表示，要在疫情與經濟中取得平衡，結論是「北市沒有要做升級的動作」，但新北市幼兒園群聚案確定是Delta，且定序與機師不一樣，「表示Delta已經進入社區，且不是一條線，有好幾個感染源存在」。

柯文哲強調，雖沒有取消餐廳內用，「但可以外帶就外帶」，若真的要內用隔板與梅花坐要落實，千萬不可鬆懈。關於中秋節烤露的議題，柯文哲認為，不能在河濱烤肉，「但在屋頂烤肉不也一樣」，關鍵是大家降低聚會才是關鍵。

▲網友也看傻了！（圖／翻攝PTT）



難得雙北不同步的政令曝光後，網友一片震驚，「北市不跟進，真意外」、「 與病毒共存真的是對的」、「台北燒烤訂下去」、「不然勒？帶回公司吃是有什麼差別」、「新北人預約電話打起來」、「疫情在新北，又不在台北」、「台北好穩 群聚烤肉烤起來」、「沒打疫苗的趕快去打」、「要是不開放，餓死可能還比病死多」、「過兩天有delta再說啊，看確診滾動調整」、「目前台北驗到現在全陰，硬要配合新北也不好吧」。

另一派網友則擔心喊話，「我覺得不太好，應該禁內用才對」、「台北這麼穩嗎」、「這樣很危險耶，之前不是說雙北必須同步嗎」、「應該要禁內用，很多餐廳也怕，都只做外帶」。

▼雙北內用不同調。（圖／記者劉亮亨攝）

