新北禁止餐飲內用　業者：感覺5月又重演

▲以往人潮眾多的板橋車站，近期逛街民眾大減，此為資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新北幼兒園群聚情況持續擴大，目前已累計22人確診，板橋某社區也有民眾染疫，新北市府今（9／8）宣布9／9起將暫停餐飲內用至9／15，包括餐廳、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲之場所一律外帶，百貨與連鎖咖啡業者也表示將依照規定進行辦理。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增9例COVID-19確定病例，分別為7例本土及2例境外移入，新增的7例本土個案為2例男性、5例女性，均分布在新北市；其中6例為已知感染源、1例關聯不明。

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因群聚感染似乎仍在延燒，新北市長侯友宜下午也宣布，將從9／9至9／15期間，暫停餐飲內用措施，一律改採外帶，百貨與連鎖咖啡均表示將依照縣市政府規定辦理。

台灣5月中旬疫情進入社區，進入長達2個月多月的防疫三級，從7月下旬逐步解封，近期新北爆發群聚感染，據悉已確定為Delta病毒株，立即下達新北地區停止一週餐飲內用，通路業者私下表示，好不容易回歸正常生活看到一點曙光，現在感覺5月的情況又再重演。

新北發生幼兒園群聚事件後，平時人潮眾多的新板特區幾乎不見逛街人影，僅有上下班時間通勤的上班族來往，民眾減少外出已有徵兆，現禁止餐飲內用，店家也表示，「應該不會只停一星期，就算疫情受到控制，消費者有信心上街購物也至少要等1個月」。

Global Mall環球購物中心日前板橋車站美食街出現確診足跡，針對禁止內用，表示將依循政府規範，積極推動外帶、外送服務及優惠，滿足消費者需求，而「無接觸快取區」搭配行動支付也會持續服務。85度Ｃ則表示，之前全台全面開放內坐區的時候，部分較謹慎的加盟主仍持續暫停內用，現在各地仍然會依據縣市政府指示，禁內用就不開放。

板橋大遠百與板橋中山店則回應，相關規定一切遵照市府指示，防疫優先，館內餐飲也會推出各式外帶便當餐點及優惠。三井林口Outlet也表示，9／9至9／15 暫停餐廳、美食街內用，僅提供外帶或外送服務，而每日12：00至19：00也有規劃「北口取餐」服務，民眾可無須進館即可領取外帶餐點。