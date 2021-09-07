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上波爆發求封城　這次「贊成立刻4級2周？」鄉民搖頭了：有用嗎

▲▼三級警戒滿月，台北空城與一個月前對比。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO問卦「贊成立刻封四級14-21天嗎？」這次鄉民反應大不同。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站5月中曾報導《自願在家關2周！鄉民狂PO文「跪求封城」止疫情》，上一波本土疫情爆發時，不少網友在PTT發文「馬上全國封城兩個禮拜好不好？」而如今台灣好不容易從三級警戒降回二級，卻又面臨Delta感染擴散的危機。就有網友再度發起類似討論「大家贊成立刻封四級14-21天嗎？」這次鄉民反應大不同。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「大家贊成立刻封四級14-21天嗎？」文中直呼「感覺Delta來勢洶洶，如果又跟上次一樣愛封不封，晚幾天封，可能又要搞幾個月了……」好奇發問，大家贊不贊成因應Delta變異株，馬上升四級14至21天？

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原PO也說，這次如果採取比上次再更嚴格的條件，像是禁止非必要外出、禁止內用、全面停班停課，大家是否願意「長痛不如短痛，一次幹掉Delta嗎？」最後也不禁抱怨「如果要再搞幾個月，真的覺得很煩。」

▲ 新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,圖為東區知名品牌ZARA統領店及周邊巷道,人潮,人流,空城,自主封城,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲上波本土疫情爆發時，不少民眾自主減少外出。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，這次鄉民反應大不同，比起上次的積極，這次盡顯無奈，「封完清零，之後還是再進來」、「你就算這次這樣做成功好了，還是會有下次啊」、「台灣要學著與病毒共存，不是清零」、「現在這樣封沒用，因為無症狀居多，除非PCR個幾次，但不可能」、「解封後沒兩個星期又有境外感染，有意義嗎」、「封起來根本只是折磨守規矩的。」

不過，還是有網友附議，「Delta進來真的該考慮封城，半導體產業可以額外訂規則，不然擴散出去，不知道要再幾個月三級，寧願2、3個星期四級，把疫情控制下來」、「贊成，長痛不如短痛，但是要搭配篩檢」、「贊成封城，紐西蘭就是例子，差幾天差很多」、「贊成，台灣禁得起幾次三級這樣搞？」

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