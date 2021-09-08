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不升四級！陳時中掛保證「疫情控制相當好」　網噴飯：百姓不敢聽

記者邱晟軒／綜合報導

新北市幼兒園群聚疫情持續擴大，不過指揮官陳時中今（8日）面對媒體提問，是否會升級防疫警戒時回應，「現在控制得相當得好」。消息曝光後，引發網友看傻眼表示，防疫不可能盡善盡美，但現在爆出群聚，不就是政策問題導致問題叢生，哪來的控制得相當好，直呼「真的是敢說，百姓不敢聽！」

針對有醫師建議台灣比照紐西蘭直接升4級警戒，全力防堵Delta變種病毒擴散，陳時中在今下午疫情記者會回應，紐西蘭當然有他們的作法，而我們有我們的作法，「現在控制得相當得好」，但若有更新一波疫情，「或這一波無法控制考慮會升級」，不過目前仍希望經過大家努力，一起把它控制住。

▲▼針對陳時中稱「疫情控制相當好」，有網友看傻直呼「真的不敢聽」。（圖／翻攝Dcard）

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▲針對陳時中稱「疫情控制相當好」，有網友看傻直呼「真的不敢聽」。（圖／翻攝Dcard）

「我真的不敢相信部長說出這樣的話耶！」對此就有網友就在Dcard對於陳時中的回應發文表示，「防疫不可能盡善盡美，發現問題即時修正無可厚非，但現在之所以爆出群聚，不就是政策的問題導致問題叢生嗎？哪來的控制得相當好？真的是敢說，百姓不敢聽。」

原PO直言，台灣的防疫就敗在一個賭字，沒事都是政府有功，出事就是人民鬆懈，政府不把問題解決天天要求人民自律，本末倒置何時才是盡頭，「部長連面對自己錯誤，承擔的勇氣都沒有嗎？」

貼文一出後，引起許多網友紛紛回應，「真的是不敢聽，他到底哪來的自信，感覺當初屏東delta他都比較重視，反觀今天在新北爆發，板橋人口密度有夠高，他卻覺得控制的很好？」、「紐西蘭有紐西蘭的做法，我們台灣有台灣的做法，都是我們板橋人的錯」、「找不到感染原，還說好？」、「到底好在哪」。

▲▼0908有症狀勿上班。（圖／指揮中心提供）

▲0908有症狀勿上班。（圖／指揮中心提供）

針對近期疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今特別呼籲，若出現「有發燒、呼吸道症狀及嗅味覺異常、腹瀉」等，請不要上班上課，因為可能有病毒存在，無論是要使用家用快篩或到篩檢站採檢都可以，但還是希望大家能有症狀盡快就醫，盼事業單位主管能配合，盡量讓有症狀人不要上班，鼓勵大家去篩檢。

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