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每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

▲溫昇豪、滅火器樂團向軍警消人員致意。（影／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

根據內政部消防署統計，119平均每28秒，就有1趟緊急救護；疫情期間平均每5通求救電話，就有1通是疑似或確診病人的護送。文化總會和角頭音樂共製的「給力量－線上音樂會」，本週五（13日）晚間8點將播出第6集，此次特別為軍警消人員打氣，更邀請在《火神的眼淚》中飾演消防員大受好評的溫昇豪拍影片致意。

▲▼溫昇豪為「給力量音樂會」讚聲，感謝軍警消。（圖／翻攝自文化總會）

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▲溫昇豪為「給力量音樂會」讚聲，感謝軍警消。（圖／翻攝自文化總會）

文總表示，軍警消在疫情期間不但工作量增加，出勤時也處於風險之中，因此希望能透過「給力量－線上音樂會」表達對軍警消的感謝與敬意。特別邀請飾演《火神的眼淚》的溫昇豪錄製影片；另外也邀請金曲歌后孫淑媚獻唱，她在《天橋上的魔術師》與滅火器樂團主唱楊大正合演夫妻，恰巧滅火器樂團也為這次「給力量音樂會」錄影感謝軍警消，螢幕夫妻隔空再度合體。

其中內政部警政署表示，疫情期間，警察機關除了維護社會秩序及民眾安全外，並全力協助執行居家隔離（檢疫）失聯人口協尋、疫情調查、稽查取締特定行業不遵守防疫規定等相關工作，以防範疫情破口，守護國人的健康，感謝文總對全國警察同仁的支持與鼓勵。

而消防署提到，119是民眾遇緊急傷病的第一道安全網，平均每28秒就有1趟緊急救護；而疫情期間，平均每5通求救電話，就有一通是疑似或確診病人的護送，執行防疫勤務時必須穿著全套防護裝備，往往2至8小時才能脫除，即便承受極大壓力，也要專業地穩定病人生命徵象和不安的心，感謝全國消防救護人員站在防疫第一線，守護國人健康與安全。

國防部則表示，從去年疫情剛開始，國軍便投入口罩產線協助解決產能不足的問題，到今年出現社區感染，國軍也立刻挺進第一線實施消毒工作；疫苗開始施打後，大型施打站也都可見化學兵全場清消的身影。國防部強調，國軍能為防疫貢獻心力，感到非常光榮，感謝疫情期間堅守崗位的每一位國軍同胞，未來也會持續守護國人的安全。

▲▼文化總會「給力量－線上音樂會」表達對軍警消的感謝與敬意。（圖／文化總會）

▲文化總會「給力量－線上音樂會」表達對軍警消的感謝與敬意。（圖／文化總會）

「給力量－線上音樂會」將於本週五(8/13)晚間8點為「軍警消人員」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，希望軍警消人員在工作空檔時，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。

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