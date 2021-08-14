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蔡英文替2024巴黎奧運霹靂舞暖身　文總街舞競賽直播看這裡！

▲▼由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣，下週一為期五天舉辦街舞甲子園競賽。（圖／文化總會）

▲由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣，下週一為期五天舉辦街舞甲子園競賽。（圖／文化總會）

記者陶本和／台北報導

東京奧運甫落幕，中華民國街舞運動推廣協會（SKIP）與文總馬上替2024年巴黎奧運「霹靂舞」暖身。全國高中職街舞高峰會「High School High」文化總會再度與SKIP攜手，打造專屬高中職生的街舞甲子園，吸引多達420人報名，經過競爭激烈的評選後，13日公佈16強名單，將於16日展開為期五天的賽事，而觀賽方式採線上直播。
 
文總表示，過去一直致力於推廣街舞文化，2017年的影像專案《匠人魂》第3集「反地心引力的街舞夢」，便是紀錄TBC（The Best Crew）舞團團長黃柏青，以他作為一個B.BOY的迷惘和堅持，來看台灣街舞的困境與展望，也打破許多刻板印象，比如街舞其實還可以結合芭蕾、現代舞、甚至舞台劇，是有藝術性、有前景的畢生志業。

另外，文總也曾在2017年協助國慶籌委會邀請台灣街舞團隊「Formosa  Crew」及230名台灣街舞好手，在總統府前的國慶觀禮台上演出，那是台灣街舞首次躍上國慶大典；也曾於2019年與SKIP合辦街舞攝影10年回顧展，紀錄台灣街舞的發展史，看街舞如何從次文化走向潮流運動。

▲▼由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣，下週一為期五天舉辦街舞甲子園競賽。（圖／文化總會）

▲▼由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣。（圖／文化總會）

▲▼由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣，下週一為期五天舉辦街舞甲子園競賽。（圖／文化總會）
  
兼任文化總會會長的總統蔡英文2018年曾出席「College High vol.14 全國制霸大學街舞高峰會」，觀賞了JUDGE SOLO和HIPHOP BATTLE，隔年也遵守承諾，邀請全國制霸冠軍隊伍「跳進總統府」，因為她希望「全台灣都看到得獎隊伍的表演」。

蔡英文當時表示，跳街舞的孩子其實都很優秀，看到他們這麼熱情、這麼有活力，讓人感覺到國家的下一個世代很有希望，呼籲大家共同給他們最大的支持，也期勉同學們永遠記得跳舞的初衷，去追求自己的夢想，「Keep it real」。
 
有關HSH12競賽項目，共分為BREAKING（霹靂舞／地板動作）、HIPHOP（嘻哈舞）、LOCKING（鎖舞）、POPPING（機械舞），以及今年新增的FEMALE（女子街舞），有別於排舞比賽方式，HSH是採Battle比賽，每場皆由舞者挑戰DJ即興播放的音樂，現今新生代的街舞老師及預備前往2024奧運霹靂舞的選手們，幾乎在高中求學時代都曾在HSH獲得過好成績。
 
第12屆High School High主賽事將於8月16日至20日，每天晚上7點到9點，在「TeamSKIPTV」YouTube頻道直播，5個項目16強共有80位參賽者飆舞。

▲▼由蔡英文擔任會長的文化總會，長年關注台灣街舞文化推廣，下週一為期五天舉辦街舞甲子園競賽。（圖／文化總會）

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