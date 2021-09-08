台東海巡戰力升級！35噸級巡防艇抵伽藍港　具防撞及水砲功能

▲35噸級PP-3595巡防救難艇抵達台東富岡伽藍漁港。（圖／第十五海巡隊提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」35噸級巡防救難艇52艘統包採購案之第12艘新造巡防艇PP-3595艇7日抵達富岡伽藍漁港。台東海巡隊特別舉行新艇成軍典禮噴水祈福儀式，巡防艇將加入執行救生救難，能有效提升執法量能。

▲▼台東海巡隊舉行新艇成軍典禮噴水祈福儀式。

台東海巡隊轄區海域廣袤，海難救助及綠島、蘭嶼病患醫療後送任務頻繁，新型35噸級巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，航速最高可至45節（時速約83公里），續航力達600浬。若於海上發現可疑目標併靠時，可立即發揮艦隊快打能量，增加執法遏阻力，提升救援任務應處效能及海上犯罪取締成效。

該艇船體部分使用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，可對越界大陸漁船、違規錨泊貨輪等拒不配合之違法船舶採強勢登檢作為；另配備消防水砲系統，最大射程超過60公尺、噴水量每小時約70公秉（7萬公升）有助於強化驅離及滅火能量，有效維護國家主權、漁民漁權及達成救災救難任務。

▲巡防艇船體使用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，另配備消防水砲系統。

台東海巡隊表示，PP-3595艇進駐後將成為台東郷親海上活動及航行作業的強力後盾，提升海域執法能量，取締不法犯罪，守護東部海域安全。

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