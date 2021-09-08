萬一又升回三級「會翻臉嗎？」店家哭爆　網秒點頭：想要WFH

▲原PO好奇，再次回到三級警戒的話，大家會不會翻臉。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

Delta變種病毒來勢洶洶，除長榮機師案，還有陽性率偏高新北幼兒園群聚，指揮中心指揮官陳時中7日坦言，若新北疫情未控制住，不排除全國升回3級警戒。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，看到「不排除升回3級警戒」的說法，就代表沒有自由，忍不住好奇問卦「萬一又升級大家會翻臉嗎？」

這位網友文中表示，三級警戒就代表「1.不能內用=不能出遊」、「2.小孩居家=沒有自由」、「3.居家隔離=不能出國」，讓他不禁直問「該怎麼辦？如何是好？這樣的日子怎麼過得下去？是否有更好之方法？大家怎麼看待疫情之反反覆覆？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人直嘆，「服務業類的會倒很多吧」、「不要，又沒有餐廳吃飯、沒有球打QQ」、「上禮拜看百貨美食街一堆櫃位都空空的、掛櫃位調整中的牌子，一堆撤櫃了，再升一次大概變百貨直接倒了」、「前天去士林一整排店面待租，真的慘」、「平常買中餐的老闆娘很生氣又無奈，疫情就算了，發生疫情，政府補助門檻也很高，她希望不要。」

不過，其實大部分網友都表示不會翻臉，「沒升級才奇怪吧」、「不升級放著燒反而更嚴重，倒不如升降確實一網打盡」、「沒差，一樣要去公司上班，捷運人還比較少」、「不升級，搞到大規模感染醫療崩潰會比較好？」甚至還有人覺得三級的日子還不錯，「WFH其實還不錯」、「希望升，好想繼續WFH」、「升啊！直接搬回老家WFH」、「好啊！上下班不塞了、路上抽菸垃圾也少了」、「我想居家辦公。」