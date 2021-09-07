台南市議會、軍人服務站中秋慰勞　海巡官兵喜迎嘉賓

▲台南市議會議長郭信良率市議員及台南市軍人服務站劉站長可雲，至海巡署第六巡防區指揮部等單位，實施秋節慰勉及頒發慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良率市議員及台南市軍人服務站劉站長可雲，7日至海巡署第六巡防區指揮部、海巡署南部分署第11岸巡隊及海巡署偵防分署北門查緝隊，實施秋節慰勉及頒發慰問金，為派駐在台南地區服務全體海巡人員辛勞及加油打氣，感謝海巡人員防疫期間堅守崗位，維護轄區海域及海岸治安。

台南市議會議長郭信良7日率領各區市議員及台南市軍人服務站劉站長可雲專程至第六巡防區指揮部、第11岸巡隊及北門查緝隊，實施秋節慰問及頒發慰問金，全程由第六巡防區指揮部主任曲立斌、第11岸巡隊長林志明及北門查緝隊長沈正星陪同與會，郭信良議長除代表各議員慰勉防疫期間海巡人員辛勞外，亦持續關心各議員與海巡署的互動及交流，如有議會能協助之處將全力以赴。第六巡防區指揮部曲主任亦向郭議長表示感謝議會對海巡人員的肯定，海巡署人員必將堅守工作崗位戮力以赴，慰勞活動於愉悅氛圍下圓滿結束。

第六巡防區指揮部及第11岸巡隊表示，海洋委員會海巡署除以「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務為主軸，更秉持以「服務為樂」的理念，持續為民服務，在此提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」服務專線及廉政檢舉專線02-22399241，海巡署將秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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