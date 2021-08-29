民眾安平釣魚驚見浮屍　海巡、警消協力打撈安置

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊，29日上午10時許，接獲第六巡防區指揮部轉民眾通報，於安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，緊急派遣安檢所人員趕赴現場協處，將58歲戴姓男子遺體打撈上岸，交由市警四分局查處中。

南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所人員接獲通報後，立即啟動轄區救援能量，同步通報台南市警四分局安平派出所及台南市消防局第六大隊安平分隊前往協處，安平漁港安檢所派遣1艇1機5員前往協處，於11時許與安平消防分隊合力將遺體搬運至岸上，經查驗遺體身上相關證件後，查出死者係58歲戴姓男子，經聯繫家屬，並由業者送往台南市立殯儀館，後續由台南市警四分局報請檢察官辦理相驗事宜。

南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，海巡署將派員馳赴執行救援，確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將提供各項服務及救助。

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