　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民眾安平釣魚驚見浮屍　海巡、警消協力打撈安置

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊，29日上午10時許，接獲第六巡防區指揮部轉民眾通報，於安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，緊急派遣安檢所人員趕赴現場協處，將58歲戴姓男子遺體打撈上岸，交由市警四分局查處中。

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所人員接獲通報後，立即啟動轄區救援能量，同步通報台南市警四分局安平派出所及台南市消防局第六大隊安平分隊前往協處，安平漁港安檢所派遣1艇1機5員前往協處，於11時許與安平消防分隊合力將遺體搬運至岸上，經查驗遺體身上相關證件後，查出死者係58歲戴姓男子，經聯繫家屬，並由業者送往台南市立殯儀館，後續由台南市警四分局報請檢察官辦理相驗事宜。

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，海巡署將派員馳赴執行救援，確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將提供各項服務及救助。

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
男偶像上節目突被剪光　網抖：下一個趙薇？
人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」　店家藏絕望紙條這樣回
貘法少女命名大戰「截止前殺出黑馬」　2字萌名讓冠軍退縮了
女「裸上身」在家熟睡！毒蟲闖門性侵　見她斷氣繼續蹂躪
死者多到停屍間裝不下！美新冠死亡數狂飆　出動冷藏卡車
不敗教主：中秋節賣出0056　但要注意這1點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民眾安平釣魚驚見浮屍　海巡、警消協力打撈安置

到市場買完午餐發現愛車「被偷」　警調監視器...車主糗大了

高雄女騎士控逼車！他吼「這裡汽車道」　她嗆：你不是要撞我嗎

台中石岡轎車撞分隔島翻覆　駕駛全身擦挫傷送醫

快訊／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」！　3人送醫救治

恐怖網友！1個月兩度把女子反鎖在家裡　她躲廁所報警

送鴨肉到市場…他慘遭25歲酒駕男猛撞！「斷肢掛機車坐墊」人彈飛

雙胞胎不等了！救護車當產房　他獻出第一次「比親爹還緊張」

偷拍女友室友洗澡！男大生用Apple Watch遠程操控　40張照片塞滿

快訊／台二線金山海岸浮屍卡礁岩　「頭骨外露」身分待查

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

民眾安平釣魚驚見浮屍　海巡、警消協力打撈安置

到市場買完午餐發現愛車「被偷」　警調監視器...車主糗大了

高雄女騎士控逼車！他吼「這裡汽車道」　她嗆：你不是要撞我嗎

台中石岡轎車撞分隔島翻覆　駕駛全身擦挫傷送醫

快訊／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」！　3人送醫救治

恐怖網友！1個月兩度把女子反鎖在家裡　她躲廁所報警

送鴨肉到市場…他慘遭25歲酒駕男猛撞！「斷肢掛機車坐墊」人彈飛

雙胞胎不等了！救護車當產房　他獻出第一次「比親爹還緊張」

偷拍女友室友洗澡！男大生用Apple Watch遠程操控　40張照片塞滿

快訊／台二線金山海岸浮屍卡礁岩　「頭骨外露」身分待查

陷不倫風波…許藍方行善被酸「出事就捐款」！　回應揭未來動向

21歲男偶像上節目突被剪光！　「選秀+爸媽欠債」網抖：下一個趙薇？

富邦打線連續追分　前5局5比6落後樂天

胸悶送急診…忍不住抽根菸！他下秒「全身發紫倒臥花圃」嚇壞警衛

《鬥陣》麥卡利確定改名「要更符合遊戲」　社群熱議：矯枉過正？

「投到眼淚流下來」林子崴克服復健飆速148　快回一軍了

鐵漢爸幫女兒溫柔剃腳毛！　一顆「厭世麻糬」垂手臂放棄媽笑翻

台南東區東寧、東安路口驚傳瓦斯外洩　消防人員灑水警戒

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

後疫時代「科技大廠湧入高雄」！2地區房價狂漲　傳台積電也落腳

社會熱門新聞

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

他偷吃親姊閨密！　怨正宮「性冷感」下場曝

新營菜園驚見「兩截男屍」疑野狗啃斷　面部全腐爛

酒後騎車返家　27歲男地藏庵前自撞亡

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

中和男高掛6F半空…下秒鬆手墜落

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危

墾丁遊客爆滿　小琉球遊客2成

噪音值超標！車主率10友圍毆麗寶賽車場員工

她穿「公主裝」接客　嫖客一句話露餡

她和男同學喝酒「突睡死」　醒來驚內褲反穿

即／金山海岸礁岩卡浮屍　「頭骨外露」身分待查

更多熱門

相關新聞

即／金山海岸礁岩卡浮屍　「頭骨外露」身分待查

即／金山海岸礁岩卡浮屍　「頭骨外露」身分待查

新北市金山區台二線37.8公里處29日下午2時許，有民眾在岸際礁石上發現1具男性浮屍，該遺體經漂浮後被卡在礁石，目擊民眾嚇得趕緊報警，警方獲報趕抵現場，發現該遺體頭骨外露，死亡多日，身上無證件，確切死因及身分仍有待調查釐清。

影／河中漂「浮屍」！消防員發現傻眼真相

影／河中漂「浮屍」！消防員發現傻眼真相

船長為3000元　154喵星人送命

船長為3000元　154喵星人送命

走私船長6萬元交保！快跑躲媒體

走私船長6萬元交保！快跑躲媒體

害死154喵星人「兇手」曝光！船長移送

害死154喵星人「兇手」曝光！船長移送

關鍵字：

釣魚浮屍海巡打撈

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

今暴增23例確診「13本土、10境外」

李㼈悲送父親最後一程　告別式大批黑衣兄弟相送

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

今增13例本土！新北11例最多

宋智孝不敵攻擊只能認了：交往過金鍾國

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

女大生接種BNT亡！　南韓多起「年輕人猝死」案例

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面