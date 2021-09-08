台氯林園廠二氯乙烷外洩釀1死　公司、廠長等3人緩起訴



▲台氯林園廠二氯乙烷外洩釀1死9傷，公司及廠長等人緩起訴。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台氯林園廠去年4月發生一起工安意外，其中一名李姓機械維護員因直接吸入大量的二氯乙烷，引發化學性灼傷、中毒，醫搶救後仍不治。檢方偵查時，公司已與李男家屬達成和解，因此處分公司、廠長、課長緩起訴，但須向公庫繳納5至50萬元。

檢方指出，李姓男子從是林園廠廠區內的機械維護員，去年4月22日與9名同事進行二氯乙烷管線法蘭螺絲拆卸作業時，因法蘭墊片突然破裂，李男躲避不及，直接吸入大量的二氯乙烷，引發化學性灼傷、中毒，經送醫搶救後，還是因化學性灼傷而導致多重器官衰竭死亡。

這起工安意外共造成1死9傷，高市府勞檢處也到場調查，發現施工現場也沒有將閥或旋塞雙重關閉，更沒有設置盲板，而李男等人沒有確實穿著防護衣和防護具，因此認定公司、葉姓林園廠總廠長，和蔡林園廠工務部主任兼維修課長有過失責任。

檢方偵查時，公司已與李男家屬達成和解並賠償損害，也同意給予緩起訴，檢方認定公司未推卸責任、態度良好，因此為緩起訴處分，不過蔡男要在6個月內支付公庫5萬元、葉男向公庫繳納10萬元，而公司也要繳50萬元。

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