抓到了！撞死闖紅燈士官長　要同車女幫頂罪...通緝犯逃17天被逮

▲高雄林園死亡車禍，機車騎士闖紅燈撞上自小客車，小客車翻覆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄林園區林園南路與沿海路口，上個月發生一起死亡交通事故，一名江姓士官長騎機車與開車的李男發生車禍事故，李男因本身是詐欺通緝犯，竟要同車女子頂罪，隨即逃逸現場，事後士官長送醫不治。李男逃逸多日後，終於在屏東縣潮州鎮某農舍內被逮。

▲機車嚴重解體。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市林園區林園南路與沿海路口8月19日發生一起死亡車禍，43歲的江姓海軍艦隊士官長騎乘機車沿林園南路南往北直行時，疑似闖紅燈，撞上一台由李姓男子駕駛的自小客車，機車車頭撞擊自小客車駕駛座的車門，撞擊力道之大，機車嚴重解體，零件噴飛一地，而小客車也翻覆倒地，江男經送醫急救不治。

▲李嫌遭逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方到場時，自小客車同車上其中一名27歲李姓女子第一時間還自稱車是她開的，後來到派出所進行筆錄時，才又改口，真正駕駛車輛的人為李姓男子。原來28歲的李男是一名詐欺通緝犯，擔心身分會被警察發現，所以才要求同車友人承認開車，自己則是聲稱要去籌錢先離開。

李嫌因詐欺案遭屏東地檢署發佈詐欺通緝加上涉及這起重大交通事故，開始逃亡四處躲藏，警方組成專案小組積極追緝到案，於5日在屏東縣潮州鎮某農舍內找到人，當時還正在睡夢中，看到大批警力嚇傻了，他供稱當天會逃逸，是怕通緝身分曝光。全案依涉嫌刑法肇事逃逸、過失致死等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，另詐欺通緝部分解送屏東地方檢察署歸案偵辦。

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