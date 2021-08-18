阿北大雨中迷途誤闖魚塭　東港暖警及時出手助一家團圓

▲東港警分局興龍派出所警員張智翔、林延蒼載黃姓阿北找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

下著大雨，黃姓阿北穿輕便雨衣騎著電動車沿堤岸邊魚塭行駛，村長發現報警，警方趕到了解，發現阿北家人著急找不到他已向警方報案協尋，接獲警方通知剎那，家屬相當感激。

東港警分局興龍派出所警員張智翔、林延蒼2員，於日前執行巡邏勤務中接獲新園鄉五房村村長來電，稱一名阿北騎著電動輔助自行車沿著村內堤防魚塭旁小路行駛，精神恍惚，因當時天候不佳大雨滂沱，擔心老人稍有不慎跌落魚塭。

警方獲報立即前往瞭解，看到這位阿北身上僅穿著輕便型雨衣，深怕老人家淋雨後著涼，因此先將其攙扶上巡邏車稍作休息、詢問他相關資料，不料阿北卻無法應答，後來警方在他身上發現身分證件，得知他是設籍在高雄市林園區的78歲黃男，且已被通報為失蹤人口，警方先將黃民載返派出所休憩，並通知其妻子至所接回丈夫。

家屬表示，當天一大早，他就騎著電動輔助自行車外出，經過一整個上午卻遲遲未返家，家屬找尋未果前往當地派出所報案協尋，幸好兩小時後就接到警方來電已平安找回，終於能夠放下心中的大石頭，對警方的協助相當感激。

東港警分局長林文煜提醒，若家中有長者或需照顧成員者，可選擇以陪同外出方式保護其安全，請多加給予關懷與陪伴，避免讓其自行外出。並可能在長者的隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障，並呼籲長輩夜間出門請穿著亮色衣服，確保安全。

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