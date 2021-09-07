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監督空汙邱于軒tag陳其邁：氣到快往生　 環保局：專案稽查再加強

▲市議員邱于軒接獲民眾陳情空汙 。（圖／邱于軒提供）

▲市議員邱于軒到醫院打點滴，直呼自己「氣到快往生」 。（合成圖／邱于軒提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市國民黨市議員邱于軒在臉書PO文槓上高雄市政府，她提到從8月以來公開要求環保局針對大寮、林園的空汙、水汙展開加強稽查專案，卻未獲正面回應，第一次覺得自己離「氣到快往生」這麼近，她更發起一人一通電話，叫醒環保局。

▲市議員邱于軒接獲民眾陳情空汙 。（圖／翻攝邱于軒臉書）

▲市議員邱于軒接獲民眾陳情空汙狀況嚴重   。（圖／邱于軒提供）

高雄市國民黨市議員邱于軒PO出自己在醫院打點滴的照片，並寫下：「第一次身歷其境什麼是氣到快暈倒！第一次覺得自己離氣到快往生這麼近！剛從建佑醫院吊點滴回來，我真的被環保局氣到暈眩症發作！」，她指出8月總質詢期間，就曾公開要求環保局針對大寮、林園的空、水汙展開稽查專案，但一直到9月6日一直得不到正面回應，轟環保局推來推去：「環保局長期顢頇無能，難道大寮林園的人命不是命！？大寮林園人的肺不是肺！？」

▲市議員邱于軒接獲民眾陳情空汙 。（圖／翻攝邱于軒臉書）

▲水質也令人堪憂   。（圖／邱于軒提供）

她接獲不少民眾投訴反映空氣品質不佳，只是希望環保局能加強稽查專案，加嚴稽查的頻率、巡查次數和增加人力，檢視加嚴後狀況是否會改善。而除了公開質詢，她也親自去抓去查，她嘆：「能做的我都做了，但環保局身為業務主管單位只知道推托卸責，難道廠商勢力真的那麼神通廣大。」

▲市議員邱于軒接獲民眾陳情空汙 。（圖／翻攝邱于軒臉書）

▲市議員邱于軒接獲民眾陳情空汙狀況嚴重 。（圖／邱于軒提供）

邱于軒點名高雄市長陳其邁，不是把「解決空汙問題」放入四大優先，為何連成立專案都可以「慢！慢！慢？」，怒嗆「有政府，沒路用！」她說，不論大家怎麼通報，怎麼打1999就是沒用，空氣異味大家鼻子都聞得到，但就環保局的儀器永遠抓不到，還要安撫大家，相信環保局一定公會正和專業的追查，結果換來大家一次又一次的失望。她呼籲大寮林園的好朋友，如果在乎污染問題，「一人一通電話，叫醒環保局！」

而環保局表示，環保局已有成立大寮工業區專案稽查，也會定期隨機進廠稽查，統計至110年6月共稽查397廠次，違反空污法案件91件，罰鍰總金額1千199萬元。因此將來會「加強」專案稽查大寮及林園工業區，針對民眾進線陳情案也會追蹤改善。

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