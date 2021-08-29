雙胞胎不等了！救護車當產房　他獻出第一次「比親爹還緊張」

記者吳奕靖／高雄報導

「老公！我生了」高雄市一名陳姓孕婦在救護車上頭產下雙胞胎，感動的說出產後第一句話，不過對負責接生的救護員吳振榮來說卻是比孩子的生父還要緊張，因為他不但是首度在救護車上幫忙接生，而且還是雙胞胎，事後回想他說已經記不太得整個過程，只有想要趕緊幫忙順產，內心祈禱快點到醫院。

▲高雄市林園消防分隊救護員在救護車上接生雙胞胎 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

28日下午3點多，林園消防分隊響起了救護通報，救護員吳振榮衝上救護車，在路程當中才知道是一名孕婦可能要生產，需要急送醫。抵達救護地點之後，是一名陳姓孕婦，這一胎是第三胎，所以生產時間在破水之後，應該會很迅速，但是快到讓吳振榮一輩子難忘。

▲高雄市林園消防分隊救護員在救護車上接生雙胞胎 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

因為陳姓孕婦在送醫途中發生強烈宮縮，吳振榮檢查之後發現嬰兒的頭已經露出，所以當下決定幫忙接生，而且陳姓孕婦雖然有告知他是雙胞胎，不過對吳振榮來說是首度幫忙接生，他也不諱言「我好緊張」，但就在嬰兒順利生下來的那一刻，聽到孕婦很感動的告知老公「我生了」，內心更是一陣激動。

34歲的吳振榮，三年前當爸爸，是一名二寶爸，他說是第一次幫忙接生，而且還是個雙胞胎，還好自己在老婆生產的時候，有進到產房陪產，所以對於接生的過程、場面比較了解，才沒有臨陣「怯場」；事隔一天，回想起這件事，真的是很緊張，《東森新媒體ETtoday》記者在詢問他的個人背景時，他連小孩的年紀都講錯，還好及時更正。對他來說，首次接生一定會成為一輩子難忘的救護回憶。