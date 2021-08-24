非洲豬瘟肉品滲入高雄！他包裹寄件人和羈押母女檔同姓

▲高雄岡山、林園查獲不明來源的肉製品。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

台灣日前查獲一對越南母女走私大宗帶有非洲豬瘟的豬肉製品，而這些瘟肉更疑似早已流入市面，引起有關當局的高度重視，全台警方也配合積極搜查。高雄岡山、林園卻傳出轄區內有2起越籍移工，持有多包越南進口的可疑肉品，而其中一名移工包裹上的寄件人更和先前才被羈押的越南籍母女檔同為姓「鄧」，讓警方不敢大意，目前已轉交有關單位進一步鑑驗，並持續追查業者的進貨來源。

林園分局23日才宣布，查獲2名女子持有多包越南進口的可疑肉製品（含牛肉乾5公斤、雞肉絲10公斤、荷葉豬肉1包與住肉火腿腸2包），員警也立即將肉品查扣，送請有關單位相驗。

▲▼高雄岡山、林園查獲不明來源的肉製品。（圖／記者吳奕靖翻攝）



未料24日，岡山分局再查獲一名越籍移工持有40包雞肉乾與20包牛肉乾。岡山分局指出23日下午接獲通報，於晚間前往岡山某工廠員工宿舍盤查，在現場發現一名越籍移工持有2箱雞肉乾，共計40包，和一箱牛肉乾，共計20包。但引起警方注意的是，包裹上的地址為新北市，寄件人的姓氏更與日前才被羈押的越南籍母女檔同樣姓「鄧」，讓警方不敢大意，立即將該名移工帶回警局作筆錄，同時將肉品查扣，送往衛生局等有關單位進一步查驗。

▲員警更發現其中一名移工的包裹寄件人與先前才被羈押的越南籍母女檔同姓。（圖／記者吳奕靖翻攝）



員警也向民眾呼籲，請民眾不要隨意購買來路不明的境外肉品或從國外違法攜帶肉品入境，如違反規定，將依懲治走私條例及動物傳染病防治條例等規定究辦。