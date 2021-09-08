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女童遭「噴槍灌肺」慘死　生父二審重判10年不服提上訴

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女童遭噴槍奪命，生父二審逆轉遭重判，但他不服上訴。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名鄺姓男子在前年1月帶女兒前往加油站洗車，但沒想到女兒卻遭噴槍的高壓氣體灌進肺部，釀成臟器破裂死亡。鄺男一審被依過失致死罪輕判1年10月，高雄高分院二審認定鄺男傷害兒童致死，改判有期徒刑10年，不過鄺男不服，向最高法院提起上訴。

鄺姓男子在前年1月帶女兒前往加油站洗車，但沒想到女兒卻遭噴槍的高壓氣體灌進肺部，釀成臟器破裂死亡。鄺男一審被依過失致死罪輕判1年10月，高雄高分院二審認定鄺男傷害兒童致死，改判有期徒刑10年，而女童母親得知結果後，還含淚表示終於含冤昭雪，並在鎖骨處刺下對女兒思念，不過，鄺男對於結果不符，向最高法院提起上訴。

回顧這起事件，發生在2019年1月20日15時許，當時鄺男開車載女兒前往高雄自由路的加油站洗車，而鄺男供稱當時自己正在整理車子，女童則單獨在車內，第一時間有發現女童在玩噴槍，但當時因為在整理車輛，所以沒有特別注意，直到之後發現女童臉色不對勁，才會趕緊開車將女童送往醫院。

不過，檢方在偵辦女童死因時，找來鄺男進行測謊，並未通過，但檢方認為，無法就此認定鄺男有使用噴槍對女兒灌氣，因此依過失致死罪將他提起公訴。而法院經過長時間審理，一審判決結果出爐，法官依法判鄺男1年10個月徒刑。不過，鄺男的前妻不服判決結果，全案上訴到高雄高分院後，高分院法官撤銷原判決，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，改判其10年徒刑，可上訴。

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