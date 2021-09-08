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疫情致學校停課廚工遭殃　南投縣月薪加到最高3萬！200人受惠

▲南投縣政府提高校廚待遇，200多人因此受益。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府提高校廚待遇，200多人因此受益。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情衝擊百業和小民生計，南投縣府為照顧學校廚工，決定大幅調整待遇：每月薪資從基本工資2萬4千元增加到最高3萬元，漲幅約2成5，估計全縣超過200人受益；資深校園廚工藍彩玲聞訊，不禁連聲道謝，直說家裡主要經濟來源有著落了。

南投縣長林明溱7日上午赴竹山桶頭國小會勘，並進入廚房了解廚工工作環境，讓正在準備營養午餐的廚工大感意外；他表示，縣內幼兒園及國中小營養午餐免費，照顧很多師生，而考慮廚工的辛苦，縣府也針對其薪資進行補助和調整。

縣府教育處表示，廚工薪資依工時計算，各校工時不同，最多8小時；從110學年度起，每校每月統一補助加碼至3萬元，希望以此穩定廚工人力，提升學生免費營養午餐品質。

縣府指出，先前受疫情影響、學校運作變得不穩定，廚工也遭波及，除了寒暑假無工可上，只要停課也得被迫休息，因此調整廚工待遇，給予相關從業人員及時的生活協助。

桶頭國小廚工藍彩玲表示自己是竹山人，已從事學校廚工10多年，廚工待遇依基本工時計算，每個月收入並不多，得知縣府調整廚工待遇，令她感激不已。
 

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學校廚工加薪

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