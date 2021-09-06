培養野外急救能力！台東面山學校36小時訓練課程　歡迎報名

▲台東縣面山學校戶外教育野外急救訓練，將擔負起學校辦理戶外活動急救照護的責任，教導孩子評估風險的能力，及急救照護的技能。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣面山學校於8月底辦理戶外教育野外急救照護員訓練，透過4天36小時的專業教育訓練，提供WAFA證照到期之學員回流訓練及初訓人員取得證照，未來也將擔負起學校辦理戶外活動急救照護的責任，教導孩子評估風險的能力，及急救照護的技能。另外，面山學校9月份將辦理兩場次活動，歡迎有興趣教育夥伴報名參加。





台東縣擁有豐富山野與海洋環境的優勢，非常適合發展多元面山面海教學，這次戶外教育野外急救照護員訓練課程目標為野外急救理論課程、野外急救課程的進階處置、模擬野外傷患急救演練、大量傷病患急救演練等。

其中，野外急救訓練是針對戶外人士所規劃之急救課程，此課程在歐美國家已經成為戶外活動專業人員必要的基本條件之一。其中初階野外急救 （Wilderness First Aid；WFA） –適合輕或中度的戶外活動愛好者；野外進階急救（WAFA）則是針對偏遠地區專業人士，以及進入偏遠且惡劣環境的登山領隊，所提供完整的野外急救訓練。



另外，台東縣面山學校預計9月12日將辦理「定向越野課程培訓」、9月15日辦理「登山教育與山野教育專家講座-山林速寫與文學」歡迎有興趣教職人員上全國教師在職進修網報名。

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