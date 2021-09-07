幼兒園爆群聚！兒科急診醫曝最擔心1件事　學校「6大策略」防病毒

▲新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，一口氣新增9例確診。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，一口氣新增9例確診，包括8名學生、1名家長，目前已全園停課，另外還有受波及的某附幼及國小也緊急進行全校預防性停課。對於校園的防疫，「最令人擔心的是氣溶膠傳播」，醫師也建議學校進行6大策略防堵病毒，其中「室內通風」尤其重要，若保持良好狀態，將會大大減少傳播機會。

身為急診兒科醫師的吳昌騰，一看到新北幼兒園出現群聚感染相當憂心，他提到，「很擔心可能還有後續的感染病例」。醫師指出，新冠病毒的傳染方法很多，其中最讓人憂慮的是「氣溶膠傳播」，也因此建議學校採行6大策略，包括學校老師、教職員須完成2劑疫苗接種、全體師生正確戴好口罩、保持社交距離、勤洗手等。

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另外，吳昌騰指出，前4項是大家已知且一定要確實執行的項目，而「良好的說話禮儀及改善通風」這兩項則特別向民眾說明。醫師說，良好的說話禮儀指的是，「說話時是否有戴好口罩」，假設未好好佩戴，「說話時發出的飛沫particles數目是沉默時發出的particles數目的10倍。」此時又大聲說話、唱歌，會導致「發出的飛沫particles數目是沉默時發出的50倍。」一旦你是新冠肺炎確診者，傳播病毒機會就大增。

▲醫師建議，校園防疫可執行6大策略，其中改善通風尤為重要。（示意圖／記者林敬旻攝）

吳昌騰接著說，會提到「改善通風」，是因為新冠病毒在室內的傳播率高於室外，若室內通風良好，「將會大大減少傳播機會。」醫師表示，教室中最危險的情境是，沒有好的通風加上老師是感染者，同時又沒有戴好口罩，而老師比學生說話的機會又更多，也會提高他們的聲音音量讓學生聽到，「這會加倍潛在的傳染性飛沫particles。」

吳昌騰舉例，西班牙研究分析，以班上有24位學生，老師是感染者，若不採取任何措施，且都沒有戴好口罩，最壞的情況下，在封閉的教室裡，學生與受感染的老師在教室2小時，而不採取任何措施、不戴口罩來控制氣溶膠中病毒的數量，則有「多達12名學生被感染的風險。」

若另一個情況是，大家都有戴好口罩，但教室不通風，吳昌騰說明，可能被感染的人數會下降到5個，且實際爆發傳染例子中，已經注意到任何學生都可能被感染，無論他們與老師的距離如何，因為氣溶膠中病毒「隨機分布」在不通風的教室周圍。

假設全部人都戴好口罩且保持教室通風，吳昌騰強調，無論是新鮮空氣或機械通風，「1小時後停止上課以完全清新空氣，風險會大大降低。」