若Delta攻進幼兒園　專家喊BNT先打這族群！小朋友等等

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，9月23日起開放學生施打BNT疫苗。對此，中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉認為，如果新北幼兒園群聚確定是Delta，指揮中心應大幅調整原本疫苗政策，讓BNT疫苗全去打到高危險族群，讓這些人衝第二劑、打滿打齊。

板橋幼兒園群聚事件再擴大，新北市長侯友宜今天（8日）在市政會議中表示，7日晚間再新增1名個案，與幼兒園家屬住同一棟社區大樓，Ct值38.53，市府派出機動篩檢隊進駐連夜篩檢。

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▲▼首批到貨的90多萬劑BNT疫苗。（圖／記者李毓康攝、食藥署提供）

新北幼兒園爆出有17人確診，外界也擔心會不會是Delta印度變種病毒，而基因定序結果預計今出爐。對此，何美鄉7日在《有話好說》節目被主持人陳信聰問到，若確定是Delta，指揮中心是否應該在新的形勢出現後，大幅調整原本的疫苗政策？

何美鄉回應，「一定的啊，你要對小朋友好心一點，已經登記的，我給你（打），不要讓你太失望；還沒登記的，就不要來登記，我close（關閉）不讓你登記。」她認為，這些現有疫苗全部都要打到高危險族群，讓他衝兩劑、打滿打齊。

指揮中心宣布BNT疫苗規劃，除12~17歲優先造冊接種，其餘開放預約平台意願登記，會優先提供18-22歲民眾預約。