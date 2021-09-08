新北幼兒園群聚風暴擴大　高端疫苗搶打中？

▲高端總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

新北市幼兒園爆發群聚感染案再擴大，截至7日新北市已累積15名相關確診者，台北市也有1例確診者與新北幼兒園有關，疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口這起群聚與變種病毒「大魔王」Delta有關，恐使台灣疫情再度升溫。

面對更毒、傳播力更強的Delta，不到5%的台灣疫苗完整接種率將備受考驗，如何確保民眾可盡快接種二劑以上疫苗，跨國專家呼籲是台灣政府當前應迫切規畫執行的目標。

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澳洲墨爾本大學的兒科教授、WHO免疫策略專家諮詢小組成員金姆．馬爾霍蘭（Kim Mulholland）在上週「疫苗安全與有效性」線上說明會對於台灣記者詢問台灣完整接種率低於5%，還在衝第一劑覆蓋率，是否恐難因應Delta變異株的威脅時說，這是一個很不好的情況，澳洲也曾經因為自我感覺良好而輕忽疫苗接種兩劑的重要性，希望台灣「不要犯了跟澳洲一樣的錯。」

這個由10個國際組織共同成立的COVID-19 疫苗媒體中心2日舉行的線上專家說明會，與會專家一致表示，正於全球流行的Delta病毒株，具有高傳染力與致病力，各國都應致力提升至少二劑的疫苗覆蓋率，才能有效控制全球疫情。與會專家都提醒台灣由於Delta病毒仍在國際肆虐，台灣應儘快提高疫苗覆蓋率並施打第二劑，才能真正有效抵禦全球疫情。



台灣的實際情況是，至9月6日統計，完整接種2劑的人數只有987,679人，人口比率只有4.21%，是已開發國家的最後一名。





台灣對外採購疫苗看似「量多」，實際上都難以很快穩定完成兩劑的完整接種。多數的接種者2劑疫苗間隔都是延長到10到12周，甚至是等不到。高端總經理陳燦堅表示，只有國產的高端疫苗可確保間隔28天，就能接種第2劑。



高端從8月23日起開始在台接種，累計到9月6日共有67萬餘人完成接種。在幼兒園感染事件後的9月6日單日接種人數暴增數倍，超過一萬五千人，似乎隱約透露出民眾對疫苗的迫切需求。

疫情指揮中心規劃近期可以預約接種高端第二劑。第一劑則開放在全國兩百個注射點免預約，隨到隨打。陳燦堅指出，高端貨源供應充足，打完第一劑後也確保28天後能完成第二劑的完整接種的基本優勢可望發揮中。

跨國專家呼籲台灣應記取澳洲教訓，兩國都是採超嚴格的入境檢疫，卻同樣發生邊境的突破性感染個案，擁有2500萬人口的澳洲7月初僅7%完整接種兩劑疫苗，在已開發國家中吊車尾，全國掀起要求加快接種的憤怒聲浪，澳洲總理還為此鞠躬道歉，經過將近兩個月努力，8月底完整接種率已達到28.3%，呼籲台灣應該改變策略，加速完整接種率。