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快訊／南港某國小生與「新北染疫童」出遊　校方：學生、家人PCR都陰性

記者袁茵／台北報導

新北染疫幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市教育局7日表示，目前已匡列3所國小，分別於南港區、中正區、大同區各1所，以及4所幼兒園，分別為南港區1所、中山區1所、中正區2所，曾有學生與確診者接觸，經衛生單位列為居家隔離。南港某國小教務主任8日出面受訪指出，學生已與家人做PCR檢測，結果都是陰性。

▲▼0907 螢橋國小附幼消毒。（圖／記者黃克翔攝）

▲面對新北染疫幼兒園擴大，北市多家國小、幼兒園實施預防性停課。（示意圖，非文中當事國小／記者黃克翔攝）

台北市政府7日晚間宣布，南港也有1間國小、1間幼兒園進行預防性停課。據《東森新媒體ETtoday》了解，是有2名學生曾於8月和案16142出遊，並且自行向校方、教育局通知有接觸。

南港某國小教務主任8日上午表示，本校於9月7日接獲教育局校安通報，本校有一名學生曾在假日與新北幼兒園確診案例接觸，並有一同出遊趨勢。經調查，本校學生已於9月7日當天未到學校上課，同時該學生、家人都有做PCR檢測，7日晚間得知，結果都是陰性，學校會持續掌握狀況，給予適切關心。

南港某國小教務主任指出，接獲教育局通知之後，都以嚴謹標準做防疫準備、守護師生健康，該學生班級從8日起預防性停課至12日，13日復課，且本校接獲消息後，已有透過各種管道讓家長知悉，7日晚上消毒班級、教室等公共區域，早上7時趁學生尚未入校前，也將整年級廁所等公共區域做全面性消毒，倘若其他班級的家長有疑慮，可請防疫假讓學生線上學習。

至於除了該國小之外，南港還有一間幼兒園也因屬同一家庭出遊，所以進行預防性停課。南港某國小教務主任回應，幼兒園是非營利幼兒園，不屬於本校館校，據了解7日已有停課，但採檢狀況並不清楚。

▲▼北市某幼兒園被匡列與新北幼兒園群聚案有關，已立即啟動停課、清消。（圖／讀者提供）

▲北市某幼兒園被匡列與新北幼兒園群聚案有關，對外供稱已立即啟動停課、清消。（圖／讀者提供）

台北市教育局7日表示，已針對中山區、中正區幼兒園進行預防性停課至9月11日，累計3間幼兒園（共17班級）423人預防性停課，其中2班60人採預防性居家隔離。

北市教育局指出，另外還有3所國小，分別為南港區、中正區、大同區各1所，以及1所南港區幼兒園於8日起，進行預防性停課至11日，停課學生累計196人，其中有4班109人、家人進行預防性居家隔離至12日。國小停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。

北市教育局稱，為謹慎起見，各該學校居家隔離者所在之班級，全班進行預防性居家隔離，以確實阻斷疫情傳播可能性。經統計，目前已有619人接受預防性停課、169人採取預防性居家隔離。

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