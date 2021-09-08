若幼兒園確定為Delta　台大醫嘆「保護力僅3成」：第1劑疫苗白打了

▲新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近該幼兒園的新埔國小宣布幼兒園部分停課14天，小學部分預防性停課3天。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

新北幼兒園群聚案包含老師、家人及學童共16人確診，相關基因定序未出爐，目前確定非Alpha，整體方向指向Delta或其他變異株。台大兒童醫院院長黃立民表示，只打1劑疫苗對Delta的保護力掉到三、四成，「第一劑疫苗就等於白打了」。

根據《聯合報》報導，黃立民指出，因為疫苗數量有限，只能在「拉高第一劑覆蓋率」和「讓高風險族群先打第二劑」間選擇一個，然而指揮中心選擇第一條路，雖然一劑疫苗可以防範Alpha，不過面對Delta時保護力就掉到僅三、四成，還喪失對重症、死亡的預防結果，「第一劑疫苗就等於白打了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心統計，昨（7）日全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種6萬7086人次，截至目前疫苗人口涵蓋率達44.6%，劑次人口比為每百人48.81劑。

指揮中心指揮官陳時中表示，仍會以第1劑涵蓋率衝高為目標，第2劑接種間隔時間雖往後延，但一樣會保留第2劑的數量，另提到「全民打2劑」幾乎是不可能的任務，並解釋部分族群尚未列入疫苗接種適應症，如未滿12歲孩童尚無法接種疫苗，且有一部分人絕不打疫苗，指揮中心也不會強迫接種。