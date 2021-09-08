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快訊／8月與新北確診生出遊　南港某國小、幼兒園2童+3家人PCR出爐

▲▼0907 螢橋國小附幼消毒。（圖／記者黃克翔攝）

▲面對新北染疫幼兒園擴大，北市多家國小、幼兒園實施預防性停課。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

新北染疫幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，台北市有3所國小（南港、中正、大同各1所）、4所幼兒園（中正區2所、南港和中山區各1所）因為有學生曾和確診者接觸，因此進行預防性停課。針對新增的南港某國小、某幼兒園的採檢情況，台北市衛生局8日證實，2名學童採檢結果為陰性，其相關家人3人採檢結果也同樣是陰性。

台北市教育局7日晚間宣布，北市有3所國小，分別為南港區、中正區、大同區各1所，以及1所南港某幼兒園，於8日起進行預防性停課至11日，停課學生累計196人，其中有4班109人、家人進行預防性居家隔離至12日；另還有3間幼兒園，分佈於中山區1所、中正區2所（屬同一棟大樓，因此2間幼兒園都預防性停課），累計17班級、423人預防性停課，其中2班60人採預防性居家隔離。

關於中正與大同區的2所國小，以及中正區、中山區共3所幼兒園的學生採檢狀況，台北市長柯文哲7日於防疫記者會說明，目前北市與該家幼兒園有關的人數為6人，其中包括1名是老師，居住在台北市文山區，現在要居家隔離14天；目前比較好的消息是，與北市有關的這6個人，不論是孩童或老師，目前PCR都是陰性，不過陰性只能代表這段時間沒問題，是否在潛伏期，這點無法確定，所以5天、13天後都還要個別再做一次。

至於新增的南港區某國小、南港區某幼兒園部分，台北市衛生局8日上午向《東森新媒體ETtoday》表示，南港區某國小及幼兒園的2名學童採檢結果為陰性，其家人3人採檢結果也為陰性。

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