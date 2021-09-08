三總牙醫「開副本詐健保」入袋百萬　涉頂下診所開撈遭檢聲押

記者游宗樺／台北報導

台北三軍總醫院一名牙醫師，日前涉嫌私自兼差，違反公務人員規定在私人診所看診，還冒用他人的名義申報健保補助，最後甚至把這間診所頂下來經營，檢調獲報後，查出他疑似透過此手法，詐領健保達上百萬元，7日趁他在診所看診時發動搜索，依偽造文書、詐欺等罪約談牙醫師等6人，訊後依詐欺罪嫌，對涉案牙醫師聲押，其餘被告諭令以10萬至100萬元交保。

▲三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益聲押。（圖／記者游宗樺攝）

▲牙醫師妻子張嘉倫100萬元交保，並限制出境、出海。（圖／記者游宗樺攝）

檢調查出，涉案的李姓牙醫是國防醫學院的牙醫碩士、公衛碩士，現在是三總家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師，同時也在母校牙醫系兼任講師，專長為全人口腔照護、口腔黏膜疾病診斷、一般牙科治療，目前任職於公立醫院，但卻私自在台北市富錦牙醫診所，透過其他醫師的名義看診，藉此詐得上百萬元健保補助。

▲診所牙醫師林伯勳100萬元交保，並限制出境、出海。（圖／記者游宗樺攝）

檢調還掌握到，李姓牙醫還疑似因富錦診所負責人有意收攤，乾脆就頂下診所，用其他人掛名擔任負責人，但實際上卻由自己繼續經營。

台北地檢署檢察官指揮調查局桃園市調處蒐證，確認李姓牙醫7日又在富錦診所看診後，便對診所等4個地點展開搜索，並於當日深夜約談李姓牙醫及其張姓妻子、富錦診所負責人共6人到案，訊後依詐欺罪嫌，對李姓牙醫聲請羈押，並諭令其張姓妻子以100萬元、富錦診所林姓牙醫100萬元及診所白姓護士10萬元交保。

▲牙醫診所白姓護士10萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）