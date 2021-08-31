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社會 社會焦點 保障人權

帥牙醫破相！擅闖包廂搭訕　正妹急call「男友快來」打斷他鼻樑

▲▼帥哥,西裝,求職。（圖／示意圖／取自Pixabay）

▲帥牙醫無故闖入別人的KTV包廂搭訕正妹，被正妹的朋友一拳打斷鼻子。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名外型帥氣清新的牙醫師無故闖入1間KTV包廂內，搭訕獨處的2名正妹，正妹們受不了騷擾，傳訊叫遲到的男友們「快點來」，男友一進包廂就和牙醫發生爭執，事後雙方互告傷害，因為只有牙醫因鼻樑被打斷而有就醫診斷，台北地檢署31日起訴涉嫌動手的于姓男子，至於牙醫和2正妹的男友因罪嫌不足，獲不起訴。

這名帥牙醫身高超過180公分，除了白袍身分外，也同時身兼模特兒，身材外型都十分出眾，2020年9月某天晚上，他不知何故，突然打開錢櫃SOGO店1間包廂的門，進去就找裡面的2個正妹聊天，正妹乍看陌生人到來，都覺得奇怪，聊了一陣開始覺得被騷擾不舒服，其中1人傳訊息約好歡唱的男友，要他們「快點來」。

正妹的2名男友和于姓友人接到通知後，趕緊赴約，一進包廂果然看到陌生男子在場，馬上發生口角與肢體衝突，牙醫的鼻樑被打到骨折，痛得衝出包廂，馬上就到附近醫院就診，取得驗傷單，事後雙方互控傷害，牙醫指控遭3男圍毆，於姓男子則聲稱自己也被牙醫打傷。

但是因為雙方在事發後快半年才提告，證據取得不易，僅有牙醫拿得出驗傷單，加上現場眾人證稱看到于男動手，檢察官依傷害罪起訴于男，至於正妹的男友和牙醫因罪嫌不足，獲不起訴。

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