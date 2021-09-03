牙醫秒讚稀有！「4顆智齒都正常長」算SSR嗎　網驚：最難是這點

▲牙醫讚原PO的四個智齒不僅長出來，還正常生長。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「拔智齒」這件事，曾被網友票選為「最害怕的小手術」第二名，所以對很多人來說，能不拔當然最好。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他去看牙醫，被醫師驚嘆「好久沒有看到長四個智齒、而且都正常生長的人了！」讓他忍不住問卦「抽到四顆正常智齒有到SSR嗎？」不少人也驚呆「天選之人！」

這位網友文中表示，他去新的牙科看牙，「不看不知道，一看不得了，他說好久沒有看到長四個智齒，而且都正常生長的人了。」看到牙醫的反應，原PO也不禁好奇「抽到四顆正常智齒有到SSR嗎？」並在留言處透露「我全口牙面平整」，沒有智齒長歪或其他牙擠歪的狀況。

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看到貼文後，就有人超羨慕，「難的是智齒沒長歪，而且也沒擠爆牙」、「我四顆都有問題，你覺得呢」、「很棒，我已經拔兩顆了」、「我兩顆長在同一個位置，這是UR嗎」、「我四顆都不正常」、「是很稀有，個人經驗大概不到10%吧！不過刷不好最後一樣拔掉。」

不過，也有網友不以為意，「反正遲早因為刷牙習慣，導致後面蛀牙要拔掉～」、「遲早會蛀掉，還會害前面那顆也蛀」、「我也長正的啊！只是刷牙超難刷乾淨，還是拔掉了」、「我四個長正無蛀牙，笑你嫩！」原PO也抱怨，「對就是我……早晚刷牙、漱口、牙線，最後還是從正後方蛀了一個洞，打破完美的紀錄，氣死！」