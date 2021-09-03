獨／上百高端人士挨詐2.8億！牙醫師涉吸金　知名佛系業務員收押

▲保險經紀人何文瑛涉嫌吸金詐欺2.8億元，已被收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

號稱佛系業務員的永達保險經紀人何文瑛，涉嫌和黃姓牙醫等人，以保證年獲利10%，向醫師等高收入民眾推銷基金投資，2012年起吸金2.8億元，約百人受害，直到2020年突然不讓投資人贖回投資才曝光，何文瑛上個月已經遭檢調秘密約談後聲押禁見獲准，台北地檢署3日再指揮調查局針對黃姓牙醫展開搜索約談。

永達的內部刊物《RICH達人月刊》2021年4月曾專訪何文瑛，文章描寫著「客戶至上」是佛系業務員何文瑛悠遊保險業的黃金密碼，並且描述「何文瑛的客戶以醫界人士為主，因為服務獲得認可，才有今日成績。」「雖然沒有特意增員，卻有一群客戶好友無私地為她轉介紹，助她年年達標。」沒想到7月底就卻因涉嫌向高端客戶吸金詐財遭收押。

▲何文瑛號稱「佛系業務員」，涉嫌吸金詐騙2.8億元遭收押。（圖／翻攝永達網站）

檢調獲報，渠通公司從2012年起，對外宣稱可代為投資海外「HERCULES債券型基金」，保證年獲利10%，但投資門檻極高，每單位要1萬美元，因此推銷對象鎖定高收入高資產民眾，而永達保險佛系經紀人何文瑛，黃姓牙醫因為擁有財力堅強的人脈，就負責對外推銷。

但這個「H基金」根本未經主觀機關核准，2020年間，渠通公司疑似出現財務問題，鍾姓負責人逃亡，基金停止放息，也不讓贖回，這些高端投資人才發現受騙檢舉，台北地檢署檢察官鄭少珏3日指揮調查局台中市調處，兵分2路，搜索並約談黃姓牙醫到案，至於何文瑛已在7月底遭約談後被法院裁定羈押禁見，全案朝違反《銀行法》等方向偵辦。

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