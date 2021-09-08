記者嚴云岑／台北報導

三級警戒居家辦公，不少人邊工作邊吃零食加上久坐，恢復上班後腰、腹、腿都粗了一圈。嘉義基督教醫院家醫科主治醫師安欣瑜，嘉義基督教醫院家醫科主治醫師安欣瑜，卻在疫情期間在家運動，從微胖體態瘦成肌肉辣媽。她在本集《痛痛飛走了》首度分享從80公斤減到49公斤的心路歷程，更不藏私分享居家運動5招。

▲80→49KG！在家也能練出六塊肌，安欣瑜醫師「減脂秘辛」大公開。

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安欣瑜在節目中分享，自己從小就是肥胖體質，升學時期壓力大不忌口，一度胖到80公斤，直到上了大學參加社團，活動量大才慢慢變成「微胖」體態，但因為用錯方法，飽受溜溜球效應所苦，直到去年接下減重門診，才開始鑽研科學減重方法，從飲食與運動兩處著手，身高162公分的她，終於降到49公斤的「剛好」體態。

安欣瑜提到，運動的好處良多，包括維持心肺功能、肌肉量，增加代謝率、關節關節靈活性、穩定度，以及增加胰島素敏感度，但減重不是只靠運動，熱量消耗不一定會瘦，還是要做「高CP值」的運動才能效率瘦身。至於哪些運動屬於高CP值運動？在《痛痛飛走了》節目中都有完整分享。

安欣瑜另提到，大體重民眾若想減重，千萬不能貿然運動，否則很傷膝蓋，應該要先減掉自己體重的5%，再開始輕度運動。而「大重量」則是最有效率的燃脂方法，節目中亦有介紹最大負重次數（RM）計算方法。

針對一般想減脂卻沒時間運動的年輕族群，安欣瑜也設計5招動作，可以在家拿水壺、鍋子做深蹲，或者用一張瑜珈墊做腹部運動，都可練出完美腹肌，《痛痛飛走了》另有拍攝一部示範影片，歡迎上Youtube收看完整動作。

♡《痛痛飛走了》：防疫健康新知，醫藥記者說給你聽♡



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