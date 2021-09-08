　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

80→49KG！在家也能練出六塊肌　安欣瑜醫師「減脂秘辛」大公開

記者嚴云岑／台北報導

三級警戒居家辦公，不少人邊工作邊吃零食加上久坐，恢復上班後腰、腹、腿都粗了一圈。嘉義基督教醫院家醫科主治醫師安欣瑜，嘉義基督教醫院家醫科主治醫師安欣瑜，卻在疫情期間在家運動，從微胖體態瘦成肌肉辣媽。她在本集《痛痛飛走了》首度分享從80公斤減到49公斤的心路歷程，更不藏私分享居家運動5招。

▲80→49KG！在家也能練出六塊肌，安欣瑜醫師「減脂秘辛」大公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安欣瑜在節目中分享，自己從小就是肥胖體質，升學時期壓力大不忌口，一度胖到80公斤，直到上了大學參加社團，活動量大才慢慢變成「微胖」體態，但因為用錯方法，飽受溜溜球效應所苦，直到去年接下減重門診，才開始鑽研科學減重方法，從飲食與運動兩處著手，身高162公分的她，終於降到49公斤的「剛好」體態。

安欣瑜提到，運動的好處良多，包括維持心肺功能、肌肉量，增加代謝率、關節關節靈活性、穩定度，以及增加胰島素敏感度，但減重不是只靠運動，熱量消耗不一定會瘦，還是要做「高CP值」的運動才能效率瘦身。至於哪些運動屬於高CP值運動？在《痛痛飛走了》節目中都有完整分享。

安欣瑜另提到，大體重民眾若想減重，千萬不能貿然運動，否則很傷膝蓋，應該要先減掉自己體重的5%，再開始輕度運動。而「大重量」則是最有效率的燃脂方法，節目中亦有介紹最大負重次數（RM）計算方法。

針對一般想減脂卻沒時間運動的年輕族群，安欣瑜也設計5招動作，可以在家拿水壺、鍋子做深蹲，或者用一張瑜珈墊做腹部運動，都可練出完美腹肌，《痛痛飛走了》另有拍攝一部示範影片，歡迎上Youtube收看完整動作。

《痛痛飛走了》：防疫健康新知，醫藥記者說給你聽♡

Apple PodcastSpotifyKKBOXSoundOnGoogle Podcast

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
埃及爸是「幼兒園群聚源頭」？陳時中這樣說
陳時中籲「4情況」盡速就醫　有症狀別上班、上課
快訊／網瘋傳本土暴增50例！指揮中心怒：已立案偵辦
孕婦拒PCR「臨盆竟確診」！　北市府回應了
幼兒園群聚再+6　2幼童奶奶「探孫確診」
新北幼兒園Delta「與長榮無關」　鄉民瞪大眼：誤會機師了
快訊／機師確診案　283人採檢結果出爐！
快訊／新北幼兒園群聚擴大！22人驗出陽性
快訊／幼兒園群聚確定Delta！定序結果「和機師不同」
今7本土「全在新北市」！　6例幼兒園群聚、1感染源不明
快訊／今增7例本土「幼兒園群聚相關+6 」
LIVE／幼兒園群聚「確定Delta」　陳時中最新說明
埃及爸一日陰轉陽　侯友宜「一句話」網戰翻：太恐怖
《大學生》正妹KTV「10人↑狂歡群聚」！　無罩影片網罵爆
LIVE／Delta入侵板橋！千人社區「全面清空」　侯友宜赴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

埃及爸境外移入成群聚源頭？陳時中：陰陰陽陽的狀況不無可能

有症狀別上班、上課！陳時中籲「4情況盡速就醫」：盼公司主管配合

網瘋傳今本土暴增50例！指揮中心怒駁「謠言」：已立案偵辦

幼兒園群聚再+6「擴散到社區」！　2幼童「非同住奶奶」探孫確診

新北幼兒園群聚再擴大！居家檢疫1013人　22人驗出陽性

機師確診案283人採檢結果出爐！陳時中：目前告一段落

快訊／幼兒園群聚確定染Delta！10人同一序列「和機師不同」

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

埃及爸境外移入成群聚源頭？陳時中：陰陰陽陽的狀況不無可能

有症狀別上班、上課！陳時中籲「4情況盡速就醫」：盼公司主管配合

網瘋傳今本土暴增50例！指揮中心怒駁「謠言」：已立案偵辦

幼兒園群聚再+6「擴散到社區」！　2幼童「非同住奶奶」探孫確診

新北幼兒園群聚再擴大！居家檢疫1013人　22人驗出陽性

機師確診案283人採檢結果出爐！陳時中：目前告一段落

快訊／幼兒園群聚確定染Delta！10人同一序列「和機師不同」

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

脫口秀上節目不好笑？龍龍「親解3原因」曝：7分鐘練7個月

埃及爸境外移入成群聚源頭？陳時中：陰陰陽陽的狀況不無可能

鐵路地下化半拆戶點交聲援學生到場關心　南警戒護過程平和

性侵學妹太後悔　上網「自曝犯行」道歉+賠償45萬獲緩刑

朗多當湖人領袖祕訣：不要一副無所不知　願向隊友學習

黃金世代之傳承　李學林出任中信特攻首任隊長

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

生活熱門新聞

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

陳時中開告「炸鍋了」！網震驚：瑟瑟發抖

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

國高中生「BNT同意書」曝光　一項評估超尷尬

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

幼兒園老師超自責…遭謾罵快崩潰　園長說話了

有一例Delta就直上「四級警戒」　醫揭2策略應戰

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

璨樹可能轉強颱　最快明晚發海警

小鋼炮璨樹轉中颱　估明晚海警、周五陸警

更多熱門

相關新聞

埋線瘦身大揭秘！中醫師給你專業建議

埋線瘦身大揭秘！中醫師給你專業建議

減肥是不少人的人生一大難題，除了飲食控制和運動之外，其實醫療上也有幫助健康瘦身的好方法！這次《痛痛飛走了》邀請到專業台北市立聯合醫院中醫師周宗翰來分享「埋線」瘦身專業衛教知識，醫師也在節目上透露，埋線不只肥胖者可以使用，其實也可以幫助一般身型雕塑。

躲冷氣房也會中暑！醫教你一招秒判斷

躲冷氣房也會中暑！醫教你一招秒判斷

專家解析「混打疫苗組合」　國產也可以

專家解析「混打疫苗組合」　國產也可以

東奧最美女隊醫！郭純恩親曝選手村醫務室幕後

東奧最美女隊醫！郭純恩親曝選手村醫務室幕後

市場微解禁！譚敦慈公開防疫便當準備撇步

市場微解禁！譚敦慈公開防疫便當準備撇步

關鍵字：

痛痛飛走了減重健康

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面