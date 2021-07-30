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楊勇緯認證「東奧最美女隊醫」　郭純恩親曝「選手村醫務室幕後」

記者趙于婷／台北報導

台灣奧運中華代表團強勢出征東奧，創下奧運最佳成績！但其實每位選手背後，都有一群默默守護的隨隊醫師團。ETtoday新聞雲《痛痛飛走了》也電話連線遠在東京的隨隊醫師之一、高雄長庚醫院中醫部的郭純恩醫師來分享東奧現況，郭醫師也親自不少電視機前面觀眾看不到的幕後。

▲點擊收聽《痛痛飛走了》，「最美女隊醫」郭純恩揭醫務室幕後。

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郭純恩過去參與多次國際大型比賽的隨隊醫師團，是選手們倚賴信任的醫師之一，這次也不畏疫情，和選手們出征東奧，台灣柔道選手楊勇緯奪銀牌後，也親自在社群po出治療照，特別點名感謝最美女隊醫郭純恩，引發全台關注。而在選手村醫務室工作的郭純恩，也特別抽出時間接受訪問。

▲▼楊勇緯羞臉讚「漂亮」！最美女隊醫「私訊爆炸」被嚇傻：關心體育啦。（圖／翻攝郭純恩醫師臉書）

▲中華隊最美女隊醫郭純恩治療楊勇緯。（圖／翻攝郭純恩醫師臉書）

談到中醫師隨隊要角，郭純恩也在節目中親自說明「雷射針灸」對選手的幫助，她也透露，除了賽前治療，還有一點最重要的就是「賽後舒緩」，因為選手場場都是高強度比賽，賽後多少會面臨肌肉疲勞等問題，但因為賽事緊湊，所以一定要搶在最快時間替選手舒緩不適。

郭純恩和東奧選手。（圖／郭純恩醫師提供）

▲▼郭純恩和東奧選手。（圖／郭純恩醫師提供）

郭純恩和東奧選手。（圖／郭純恩醫師提供）

郭純恩也提到，由於針灸放鬆效果很好，很多選手其實都很喜歡來做治療，但因為比賽也不能讓肌肉放太鬆，所以治療上的力度要非常細心拿捏。她笑說「有些選手自己也會很糾結，擔心放得太鬆，之後腿踢不起來。」由於多次擔任國際大型比賽隨隊醫師，郭純恩也和選手有深厚革命情感，想知道更多東奧第一現場的有趣幕後，就快到《痛痛飛走了》了收聽。

《痛痛飛走了》：防疫健康新知，醫藥記者說給你聽♡

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