夏天「躲冷氣房」也會中暑？中醫師教你「捏一下」秒判斷！

記者趙于婷／台北報導

待在冷氣房也會中暑！新冠疫情期間，民眾大大減少戶外活動，但中醫師提醒，即便整天沒長時間曬太陽，待在冷氣房也會發生中暑問題。ETtoday新聞雲節目《痛痛飛走了》邀請中醫師周宗翰來分享中暑衛教知識，周宗翰也透露自我判斷中暑的小妙招，只要一秒就可以知道自己是否有中暑症狀。

中暑通常發生在需要長期暴露在陽光下的族群，例如常在外面跑的業務人員、從事農業或是在不通風、潮濕地方的農夫及餐飲業者，而中暑除了跟溫度有關之外，還跟體質、日曬時間長短、勞動強度、濕度及風速有關。新冠疫情大大限制了民眾戶外活動機會，但夏天不只曝曬在太陽下會中暑，其實長時間待在冷氣房也會中暑。

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▲中醫師提醒，夏天待在冷氣房也會中暑。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



周宗翰說，冷氣房和外面氣溫差太大，一進一出的狀況下，容易讓人體體溫調節出現障礙，體內漸漸的無法有效散熱，就像「溫水煮青蛙」一般，不知不覺中暑上身。

中暑一般症狀大多是頭暈目眩、肩頸僵硬、容易疲倦、四肢痠軟、嘔吐、腹瀉、腹脹、頭脹痛、體溫升高、覺得補充再多水也無法解渴、心悸等。周宗翰也在節目中透露「自我判斷小妙招」，更親自分享「刮痧」對於中暑的緩解效用，想知道更多中暑緩解方式，就快到《痛痛飛走了》收聽。