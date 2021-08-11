開放AZ+莫德納！專家解析「混打疫苗組合」：國產也可以？

記者趙于婷／台北報導

新冠疫苗混打是目前國際相當關注的議題，中央流行疫情指揮中心日前宣布開放AZ疫苗混打mRNA疫苗。ETtoday新聞雲節目《痛痛飛走了》也請到感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬醫師來分享混打專業建議。

▲點擊收聽《痛痛飛走了》，分享混打專業建議。

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其實已經有諸多國際研究證實，AZ疫苗和mRNA疫苗混打效果會比兩劑AZ接種要更好，指揮中心指揮官陳時中日前也直言「混打可行」，將開放第一劑打AZ者混打mRNA疫苗，莫德納以及BNT都可行，會優先讓第一線醫護人員先接種。

針對疫苗混打，黃高彬在節目中透露，AZ疫苗主要是針對T細胞受體，但mRNA則是中和抗體，所以兩者混打的效果，在許多研究看來，都比接種兩劑AZ還要好。

▲指揮中心將開放疫苗混打。（圖／記者李毓康攝）



而針對國產疫苗，黃高彬也表示，不管是高端或是聯亞，都是蛋白質次單位疫苗，其實不管在國外或國內，次單位疫苗研究技術其實相當成熟，例如流感、B肝疫苗等，次單位疫苗也相對比較安全。

在混打上，黃高彬也直言「AZ是第一劑副作用比較強，mRNA的莫德納是第二劑副作用較強，這時候國產疫苗也是另一種選擇，未來如果開放混打，建議也可將國產疫苗納入相關政策。」想知道更多混打疫苗專業建議，就快上《痛痛飛走了》收聽。

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