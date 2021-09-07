　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北貢寮雞母嶺首屆水T藝術節　深度體驗百件T恤傳遞愛

▲新北貢寮首屆水T藝術節 百件T恤傳遞愛。（圖／新北市農業局提供）

▲新北貢寮雞母嶺首屆水T藝術節，深度體驗百件T恤傳遞愛。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與貢寮農業創生團隊「遇見雞母嶺」辦理「貢寮雞母嶺水T藝術節」即將登場，飄揚在水梯田上的T恤，傳達那些開不了口的故事，徵件期間即日起至9月30日止。

農業局表示，「遇見雞母嶺」位於貢寮區美豐里山區，早期貢寮雞母嶺地區以水梯田聞名，面積曾高達200公頃，自從1989年廢耕後，水梯田面積下降逐漸沒落。創辦人蕭學苑返鄉以雞母嶺傳統農耕為基礎，加入在地生活文化，花了五年復育貢寮水梯田。

2020年與新北市政府農業局合作推動農業創生，導入業界專家資源，優化體驗遊程，並透過設計行動，與設計師合作推出遊程品牌CIS設計，以嶄新形象共同推動農業創生，讓來到雞母嶺的遊客能夠更深度體驗到水梯田之美。

▲新北貢寮首屆水T藝術節 百件T恤傳遞愛。（圖／新北市農業局提供）

▲一件件T恤在水梯田上飄揚，水梯田裡的水倒映出旅客們的回憶。

活動自即日起至9月30日募集參展照片，製成百件T恤，照片內容可以是旅遊、風景、聚會照或者自己設計的圖畫。蕭學苑表示，一件件T恤在水梯田上飄揚，水梯田裡的水倒映出旅客們的回憶。

蕭學苑說，這座水梯田是貢寮獨特水梯田地景美術館，展示些心情故事，同時也呈現水梯田之美，水T藝術節預計於10月16至22日期間在「遇見雞母嶺」，邀請所有參展人來到貢寮觀展。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，轉換在地小農各自單打獨鬥跨業合作模式，結合外部資源，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，形成事業及產業，達到在地創生目標，活動請上「遇見雞母嶺」臉書粉專。

▲新北貢寮首屆水T藝術節 百件T恤傳遞愛。（圖／新北市農業局提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

1人演3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」　詐財近200萬

已婚超商男店員偷吃國中妹！帶回家嘿咻3次　妻查手機崩潰

茶壺山步道遭噴致命巴拉刈　狗狗誤舔呼吸困難+吐血「凌遲3天亡」

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
短髮妹遇「天兵鎖匠」氣炸　網看身材全歪樓：妳說得都對
減肥不碰白飯？醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃
11歲夏天近況曝光美翻了！「暴風抽高」只差夏克立一顆頭
璨樹關鍵4天轉彎？路徑超肥大恐「穿台」發颱風警報　雷雨狂炸3
急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒
學生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北貢寮雞母嶺首屆水T藝術節　深度體驗百件T恤傳遞愛

花蓮釋出返鄉專車票　防疫保留114座位「8日開放購票」

基隆65校近2萬學生符合接種資格　 醫師23日入校施打BNT疫苗

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

台南全面防堵Delta病毒入侵　黃偉哲祭出幼兒園加強版防疫措施

台南實施役男入營免費篩檢服務　黃偉哲：建立防護力！

「定食8」彰化店結束14年營業！全縣剩2間網哭喊：回憶沒了

蚵產業受衝擊　上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

長榮機師確診　桃園環保局蘆竹長榮大樓附近擴大清消

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

失聰英國蹲獵犬患「分離焦慮症」 主人溫柔碰額頭安撫互動超有愛

新北貢寮雞母嶺首屆水T藝術節　深度體驗百件T恤傳遞愛

花蓮釋出返鄉專車票　防疫保留114座位「8日開放購票」

基隆65校近2萬學生符合接種資格　 醫師23日入校施打BNT疫苗

基隆中元祭辛丑、壬寅年手爐交接　黃姓宗親會傳承百年文化

好兄弟收假！基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

台南全面防堵Delta病毒入侵　黃偉哲祭出幼兒園加強版防疫措施

台南實施役男入營免費篩檢服務　黃偉哲：建立防護力！

「定食8」彰化店結束14年營業！全縣剩2間網哭喊：回憶沒了

蚵產業受衝擊　上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

長榮機師確診　桃園環保局蘆竹長榮大樓附近擴大清消

鄭凱文謙虛不敢當「屠龍手」　關鍵在於相信守備

台灣金融國際學院催生中？　金管會：還在討論階段

三星折疊旗艦、索尼防水旗艦雙登台！業者鎖定「五倍券」商機

他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

伊能靜「觀察結婚對象的6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

兄弟6安助總讚賞擊球紮實！　吳俊偉傳三壘很關鍵

賓士「Citan 廂型車二世」65.7萬德國發表　載客載貨3車型任選

新北幼兒園染疫／亡羊補牢！請補強這6個防疫漏洞！

高端疫苗總經理陳燦堅：出口鎖定全球非富裕國家　國際認証鎖定歐盟

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

地方熱門新聞

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

勿高雄式左轉！高市府曝2常見肇事因

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

愛情長跑10年新娘卻罹癌　新郎陪化療提前完婚

長榮機師確診　長榮大樓附近擴大清消

桃園13萬名國、高中生　9/23起接種BNT

上百蚵農陳情！立委：籲政府禁蚵苗+成蚵進口

排雲山莊上限40人住「採隔板梅花座」

基隆65校2萬學生符合資格　醫師將入校施打BNT

中秋節活動會視疫情滾動式檢討

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

更多熱門

相關新聞

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、附幼「預防性停課」

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、附幼「預防性停課」

新北染疫幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，北市教育局7日表示，目前已匡列3所國小，分別於南港區、中正區、大同區各1所，以及4所幼兒園，分別為南港區1所、中山區1所、和中正區2所，曾有學生與確診者接觸，經衛生單位列為居家隔離。對此，南港某國小證實，已通知29名學生、1名班導師7日預防性停課；而南港某附幼聽聞記者來電後，緊急稱「我們沒確診！」便隨即掛上電話。

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR

即／老梅綠石槽旁倉庫起火　濃煙竄天灌救中

即／老梅綠石槽旁倉庫起火　濃煙竄天灌救中

快訊／新北幼兒園群聚+5　幼童傳給媽媽、1歲妹妹「Ct值僅14」

快訊／新北幼兒園群聚+5　幼童傳給媽媽、1歲妹妹「Ct值僅14」

幼兒園確定不是Alpha　網嚇爆：又開蟲洞了

幼兒園確定不是Alpha　網嚇爆：又開蟲洞了

關鍵字：

新北貢寮創生

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面