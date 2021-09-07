▲新北貢寮雞母嶺首屆水T藝術節，深度體驗百件T恤傳遞愛。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與貢寮農業創生團隊「遇見雞母嶺」辦理「貢寮雞母嶺水T藝術節」即將登場，飄揚在水梯田上的T恤，傳達那些開不了口的故事，徵件期間即日起至9月30日止。

農業局表示，「遇見雞母嶺」位於貢寮區美豐里山區，早期貢寮雞母嶺地區以水梯田聞名，面積曾高達200公頃，自從1989年廢耕後，水梯田面積下降逐漸沒落。創辦人蕭學苑返鄉以雞母嶺傳統農耕為基礎，加入在地生活文化，花了五年復育貢寮水梯田。

2020年與新北市政府農業局合作推動農業創生，導入業界專家資源，優化體驗遊程，並透過設計行動，與設計師合作推出遊程品牌CIS設計，以嶄新形象共同推動農業創生，讓來到雞母嶺的遊客能夠更深度體驗到水梯田之美。

▲一件件T恤在水梯田上飄揚，水梯田裡的水倒映出旅客們的回憶。



活動自即日起至9月30日募集參展照片，製成百件T恤，照片內容可以是旅遊、風景、聚會照或者自己設計的圖畫。蕭學苑表示，一件件T恤在水梯田上飄揚，水梯田裡的水倒映出旅客們的回憶。

蕭學苑說，這座水梯田是貢寮獨特水梯田地景美術館，展示些心情故事，同時也呈現水梯田之美，水T藝術節預計於10月16至22日期間在「遇見雞母嶺」，邀請所有參展人來到貢寮觀展。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，轉換在地小農各自單打獨鬥跨業合作模式，結合外部資源，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，形成事業及產業，達到在地創生目標，活動請上「遇見雞母嶺」臉書粉專。

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